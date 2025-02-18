G7已五國表態！義參院副議長挺台　籲南非重新審視迫台遷駐處要求

▲義大利參議院副議長錢益友及參議員慕雷莉一行，前年曾訪台。（圖／記者林悅翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期南非第二大政黨「民主聯盟」聯邦主席因訪台，遭中國政府宣布制裁，南非政府則加大對台施壓，要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都，更試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。繼美日英法政要後，義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）對南非政府迫台遷館一事發表聲明強調，南非此決定將為未來的國際關係開啟危險的先例。試圖削弱中華民國（台灣）的國際聲音，無助於促進全球經濟和地緣政治平衡的穩定，因台灣在其中扮演重要角色。

近期南非政府再次要求台灣代表處遷出首都，台灣外交部已拒絕此要求，並譴責此舉「單方面違反協議內容」。而七大工業國組織（G7）國家，已有美國、日本、英國、法國、義大利等5國政要公開譴責南非、為台灣執言。錢益友（Gian Marco Centinaio）也對南非政府迫台遷館一事發表聲明。

聲明指出，追求和平也意味著維持台灣海峽現狀。因此，我們對中華人民共和國在軍事和外交層面上目益增高的壓力感到擔憂，尤其是中國利用對其他國家的影響力所施加的壓迫。在這樣的背景下，南非政府單方面決定將台北代表處從普利托利亞遷往約翰尼斯堡，這一決定將為未來的國際關係開啟危險的先例。

錢益友認為，試圖削弱中華民國（台灣）的國際聲音，無助於促進全球經濟和地緣政治平衡的穩定，因台灣在其中扮演重要角色。南非今年擔任二十國集團（G20）主席國，成為全球關注的焦點。我希望這一特殊情況能使南非政府更加謹慎，重新考慮自己的決定，並重新開啟與台北的建設性對話。