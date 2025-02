逼迫台灣遷駐處！美6眾議員致函川普　要求非洲成長法案排除南非

▲外交部。(圖/ETtoday資料照)

記者郭運興/台北報導

外交部日前證實,近期南非第二大政黨「民主聯盟」聯邦主席因訪台,遭中國政府宣布制裁,南非政府則加大對台施壓,要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都,更試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。對此,六位美國聯邦眾議員聯名致函美國總統川普,要求將南非排除於《非洲成長與機會法案》之外,並提及南非迎合中國共產黨施壓逼迫台灣遷館違背美國國家利益,中國打壓若得逞,將進一步助長其入侵台灣的野心。

近日南非第二大黨「民主聯盟」(DA)聯邦主席梅爾(Ivan Meyer)因來台訪問,遭中國政府宣布制裁,南非政府則再度要求我駐處限期遷出首都,甚至要求更名降級為「貿易辦事處」。外交部指出,外交部長林佳龍於接獲通報後,第一時間召集應變小組討論因應方式,同時指示亞非司司長賀忠義立即召見南非新任駐台代表Zakhele Mnisi並表達政府嚴正關切。

另外,包括奧格爾斯(Andy Ogles)、帝芬尼(Tom Tiffany)、威爾森(Joe Wilson)、貝肯(Don Bacon)、韋伯(Randy K. Weber, Sr)、吉爾(Brandon Gill)等六位美國聯邦眾議員聯名致函美國總統川普,要求將南非排除於《非洲成長與機會法案》(AGOA)之外,並提及南非迎合中國共產黨施壓逼迫台灣遷館違背美國國家利益。

六位美國聯邦眾議員聯合函表示,「2024 年 10 月,多名美國國會議員致函您的前任,敦促他對南非卑躬屈膝迎合中國共產黨的行為採取行動。當時,南非無故違反一項長達 26 年的協議,要求台灣遷移其位於普利托利亞的代表處(該辦公室由台灣擁有)」。

聯合函指出,「數月後,南非再次重提此『要求』,顯然是在中華人民共和國的施壓下,要求台灣最遲於 2025 年 3 月 31 日前撤離。中國對台灣外交孤立不加掩飾的打壓若得逞,將進一步助長其入侵台灣的野心。這不僅違背美國的國家利益,也違背所有優先考量和平而非衝突之國家的利益」。

另外,美國聯邦眾議員奧格爾斯(Andy Ogles, R-TN)在社群平台X發文表示,他已致函川普總統,敦促追究南非政府的責任,因南非嚴重侵犯人權、對以色列無理敵視,以及對中國共產黨的親近立場。目前,南非儘管公然違背美國的價值觀,卻仍享有免關稅進入美國市場的待遇。

奧格爾斯強調,一個支持侵犯人權、庇護哈馬斯恐怖分子、並擁抱殘暴且具有種族滅絕傾向的中國共產黨的國家,絕不應該受惠於美國人民的善意。

I sent a letter to @POTUS urging him to hold South Africa responsible for its egregious human rights abuses, unfounded vendetta against the State of Israel, and its embrace of the Chinese Communist Party.



Right now, South Africa has duty-free access to the American market… pic.twitter.com/vsad3jUnnO