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逼迫台灣遷駐處！美6眾議員致函川普　要求非洲成長法案排除南非

▲▼ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

外交部日前證實，近期南非第二大政黨「民主聯盟」聯邦主席因訪台，遭中國政府宣布制裁，南非政府則加大對台施壓，要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都，更試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。對此，六位美國聯邦眾議員聯名致函美國總統川普，要求將南非排除於《非洲成長與機會法案》之外，並提及南非迎合中國共產黨施壓逼迫台灣遷館違背美國國家利益，中國打壓若得逞，將進一步助長其入侵台灣的野心。

近日南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因來台訪問，遭中國政府宣布制裁，南非政府則再度要求我駐處限期遷出首都，甚至要求更名降級為「貿易辦事處」。外交部指出，外交部長林佳龍於接獲通報後，第一時間召集應變小組討論因應方式，同時指示亞非司司長賀忠義立即召見南非新任駐台代表Zakhele Mnisi並表達政府嚴正關切。

另外，包括奧格爾斯（Andy Ogles）、帝芬尼（Tom Tiffany）、威爾森（Joe Wilson）、貝肯（Don Bacon）、韋伯（Randy K. Weber, Sr）、吉爾（Brandon Gill）等六位美國聯邦眾議員聯名致函美國總統川普，要求將南非排除於《非洲成長與機會法案》（AGOA）之外，並提及南非迎合中國共產黨施壓逼迫台灣遷館違背美國國家利益。

六位美國聯邦眾議員聯合函表示，「2024 年 10 月，多名美國國會議員致函您的前任，敦促他對南非卑躬屈膝迎合中國共產黨的行為採取行動。當時，南非無故違反一項長達 26 年的協議，要求台灣遷移其位於普利托利亞的代表處（該辦公室由台灣擁有）」。

聯合函指出，「數月後，南非再次重提此『要求』，顯然是在中華人民共和國的施壓下，要求台灣最遲於 2025 年 3 月 31 日前撤離。中國對台灣外交孤立不加掩飾的打壓若得逞，將進一步助長其入侵台灣的野心。這不僅違背美國的國家利益，也違背所有優先考量和平而非衝突之國家的利益」。

另外，美國聯邦眾議員奧格爾斯（Andy Ogles, R-TN）在社群平台X發文表示，他已致函川普總統，敦促追究南非政府的責任，因南非嚴重侵犯人權、對以色列無理敵視，以及對中國共產黨的親近立場。目前，南非儘管公然違背美國的價值觀，卻仍享有免關稅進入美國市場的待遇。

奧格爾斯強調，一個支持侵犯人權、庇護哈馬斯恐怖分子、並擁抱殘暴且具有種族滅絕傾向的中國共產黨的國家，絕不應該受惠於美國人民的善意。

而美國聯邦眾議員吉爾（Brandon Gill, R-TX）也發文表示，南非與中國共產黨勾結，支持哈馬斯而非美國的盟友以色列，並且迫害南非人民。

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