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新北2歲童「1天僅喝1瓶奶」昏迷搶救！父母涉虐童　將被移送地檢署

▲▼救護車,醫療。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北2歲男童昏迷，目前正在加護病房觀察當中。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市土城區傳出虐童案，年約2歲的男童全身受傷、陷入昏迷，18日被送往醫院救治。檢警經過調查後，要求男童的外公、外婆及父母等人到警局釐清案情，經過調查後，男童的父母疑似涉嫌虐嬰，將被移送新北地檢署偵訊。

據了解，男童平時與34歲的吳姓父親、32歲的陳姓母親同住在土城區，不過因為父母工作繁忙，又被帶到新莊由外公、外婆照料。

吳男與陳女14日把孩子接回土城，但因為有工作要忙，在家泡了一瓶牛奶後，就將孩子留在家裡一整天。怎料2人18日返家時，發現孩子沒有反應，才趕緊打電話報案，將孩子送往醫院。

目前男童陷入昏迷，仍舊在加護病房觀察中，不過男童的身上有多處新舊傷痕，警方於是介入調查。對此，男童的父母調查時供稱，可能是孩子摔落床下時造成，也可能是住在外公、外婆家時，因為不服管教，而被叔公打的傷痕。

檢警經過偵辦，要求男童的外公、外婆、叔公及父母等人，到警局協助釐清案情。經過詢問後，男童的外公、外婆等親屬被請回，父母則是涉犯《刑法》妨害幼童發育罪、傷害罪及《兒童及少年福利與權益保障法》、《家庭暴力防治法》等罪嫌，20日將被移送新北地檢署偵辦。

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

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