全國最大產學競賽ATCC開戰！新北市拋出「多元共融城市」邀青年打造新解方

▲ATCC全國大專院校商業個案大賽活動開跑，新北市首度參與出題。圖由左至右為台灣邁肯行銷傳播董事長張志浩、台灣高鐵旅遊事業處協理鮑麗萍、新北市青年局長邱兆梅、新北市副市長劉和然、華碩系統事業總經理廖逸翔、遠傳電信資深協理陳佳玲、林堉璘宏泰教育基金會公關長潘守珮。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

商業類科系學生一生必參加一次的全國最大產學實戰競賽「ATCC全國大專院校商業個案大賽」，今(2/18)於新北市青職基地揭幕。今年已第22屆的ATCC大賽兼具優良歷史及規模化，吸引國內外超過125家知名企業、公部門及NPO組織等團體進行新創議題合作，累積全國超過140所大專院校、4萬6千名青年學子報名。今年新北市政府首次以出題單位身份參與ATCC，新北市副市長劉和然親自出席表達對活動的重視，記者會上與華碩聯合科技、遠傳電信、台灣高鐵、林堉璘宏泰教育基金會、台灣邁肯行銷等單位攜手，廣邀青年挑戰5大類真實社會與商業議題，鼓勵培養創新思維與問題解決能力。

▲新北市副市長劉和然鼓勵大學生積極參與提出創新建議，有機會還能成為全國性政策。

新北市副市長劉和然表示，ATCC競賽已邁入第22屆，參與者從商業系學生擴展至更多元的領域，展現學生對解決社會議題的熱忱。競賽讓學生透過親身實踐，不僅學習知識，更能體驗團隊合作、認識志同道合的朋友。他鼓勵大學生積極參與，藉此提升解決問題的能力。

今年新北市青年局首度參與ATCC，以「Leave No One Behind（不遺忘城市中的任何一個人）打造新北市成為多元共融友善城市」為主題，期待透過青年視角關注弱勢族群及邊緣地區市民的需求，並提升社會福利制度，打造友善環境、實現多元族群共榮的目標，推動更具包容性的城市發展。

劉和然指出，新北市為全台人口最多的城市，擁有來自各族群、文化、產業背景的市民，在城市治理上除了要有硬體建設、藝文文化教育之外，如何真正落實照顧每一位居民，確保所有人都能公平獲得教育、就業及創業資源都是同等重要的課題。ATCC活動預計有200多隊、超過千人參與，希望透過青年學子在ATCC競賽所提出的創新建議，進而推動全國性政策的改革，劉和然認為：「永續是世代的傳承，希望更多青年站出來，讓台灣能一棒接一棒的走下去」。

▲去年ATCC競賽全國冠軍「金濟之國」團隊成員沈旻璇(左)與陳采瀅(右)出席分享精采歷程，呼籲年輕學子一同接受挑戰。（圖／記者周宸亘攝）

去年第21屆ATCC競賽全國冠軍「金濟之國」團隊成員沈旻璇與陳采瀅今日也出席分享學習、成長精采歷程。沈旻璇認為參加ATCC競賽的最大收穫是提升實戰能力，將課堂知識應用於解決實際社會問題，並發現自身不足。陳采瀅表示，比賽前企劃案的架構較為鬆散，缺乏系統性思考及對解決方案影響的評估，但比賽中學習到如何系統性地建構企劃，提升計畫完成度，並更有效地連結各個方案。

兩人也分享到對學生而言，執行過程最大的難題，就是由理論構想中提出量化數據，後來他們透過實際派員統計人流，並結合發放宣傳品後的QR Code掃描率等數據做為轉換率依據等，不斷嘗試及修正方案，最終找出最佳解方。而他們必須兼顧學業及提案競賽，經常忙碌到深夜仍在與業師討論的熱忱，更是令人感動，最終在千人大賽脫穎而出。陳采瀅給學弟妹的建議是保持彈性，不預設結果、也不要害怕可能發生的困難，也鼓勵更多青年加入一同挑戰賽，創造更好的未來。

今年的ATCC大賽5大類議題包含：

1.新北市政府： 「Leave No One Behind－打造新北市成為多元共融友善城市」 ，由青年發掘新北市未來可能面臨的挑戰並提出創新解方，檢視現狀是否有進步空間，進而激發創新思考，推動多元共融的城市新願景。

2.華碩聯合科技： 「如果你是華碩AI PC品牌總監，如何規劃具創新與市場競爭力的整合方案，讓華碩AI PC成為年輕世代首選？」 透過時下最夯的AI工具，為華碩提出創新與具市場競爭力的整合方案。

3.遠傳電信： 「如何增進遠傳守護網之打詐功能與溝通？」 期待青年以遠傳新服務出發，建立全新的打詐功能並順利與民眾溝通防詐觀念，守護全民上網安全。

4.台灣高鐵： 「更便捷、更加值且更吸睛的國旅首選；搭高鐵，遊台灣，由你啟動！」 透過年輕視角發揮創意，善用西部最便捷的交通工具，提出吸引民眾參與的國旅方案，體驗快快到慢慢玩的旅遊樂趣。

5.林堉璘宏泰教育基金會／弘道老人福利基金會： 「超高齡社會來臨！你就是實踐青銀共好的未來設計師。」 兩大基金會攜手合作，探討台灣最急迫的議題，期待年輕人能展現創意與邏輯思維，激盪出解決社會問題的火花。

第22屆「ATCC全國大專院校商業個案大賽」已開始受理報名，並將於2/25(二)於臺灣大學博雅101舉辦最終場說明會。3/5(三)中午12:00截止收件。3/15(六)、3/16(日)及3/22(六)將於台灣大學博雅教學館/普通教學館、公務人力發展中心卓越堂和臺灣大學新體育館，舉行實戰工作坊、開幕典禮與高峰論壇、議題workshop及千人camp提案競賽，歡迎全國跨領域青年好手踴躍組隊報名參賽，更多資訊可至活動官網查詢。

活動官網：https://atcc.co

FB/IG官方社群：fb：myatcc；ig：atcc_uni

21st ATCC精華回顧影片： https://youtu.be/-ZC2a1LLDDk

＊本文章由就業安定基金補助廣告