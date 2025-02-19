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母狠心遺棄！3兄妹靠門前食物生存　活在垃圾堆整整5年

警方揭露孩子們的惡劣生存環境，其生父曾想探視卻被生母阻止，孩子也不敢求救，5年僅踏出家門2次。（翻攝自detroitnews.com）

▲警方揭露孩子們的惡劣生存環境，其生父曾想探視卻被生母阻止，孩子也不敢求救，5年僅踏出家門2次。（翻攝自detroitnews.com）

圖文／鏡週刊

美國底特律近日爆發一起駭人聽聞的虐童案件！一名母親將3名子女長期禁錮在家，禁止外出，並僅靠每週送來的食物維生。這3名年僅12至15歲的孩子在惡劣環境中獨立生存了整整5年，直到近日才被警方發現，並揭開這起駭人案件。

綜合當地媒體報導，警方上週五（14日）接獲房東報案，稱租客已長達半年未繳房租，擔心租屋內發生狀況。當警方進入該棟民宅時，眼前景象令人震驚——屋內垃圾堆積如山、氣味刺鼻，家中僅有3名未成年孩子，包括15歲的哥哥、13歲的妹妹和12歲的小妹，卻不見任何成年監護人。

進一步詢問後，警方得知，這3名孩子在5年前就被母親棄養，並被嚴格命令不得離開住處或向外求助。他們僅能依靠母親或其他不知情人士每週放置在門前的食物度日。警員透露，這名母親最後一次送來衛生用品是在2020年，當時僅提供垃圾袋、塑膠手套和基本清潔用品，卻未再補充。

然而，這些清潔用品早已耗盡，導致3名兄妹生活在極度不衛生的環境中。他們的衣物破爛不堪、頭髮糾結成塊，指甲更長達數英吋。而屋內狀況更是觸目驚心，垃圾堆積達1.2公尺高，馬桶長期未清理已嚴重堵塞，浴缸內甚至有排泄物，生活條件極為惡劣。

警方迅速介入調查，並於上週六（15日）拘捕了34歲的母親。根據初步調查，她長期對外謊稱孩子們受到妥善照顧，而負責送餐的外送員也完全不知屋內情況。

至於孩子們的生父，警方表示他曾因服刑而與孩子們失聯，出獄後試圖透過法院申請探視權，卻屢次遭到母親阻止，導致無法得知子女的真實狀況。

許多人不禁納悶，為何這3名孩子從未設法對外求救？密西根州奧克蘭郡警長布查德（Mike Bouchard）表示，這些孩子可能因為母親曾經恐嚇過他們，讓他們害怕踏出家門後會遭受懲罰。

其中，15歲的哥哥向警方透露，過去5年間，他只踏出家門2次，一次是檢查信箱，另一次則是純粹想「感受踏在草地上的感覺」。

這起案件震驚當地社會，警方更痛批這名母親的行為殘忍至極。布查德嚴詞表示：「你不會如此對待動物，更別說是自己的親生孩子！」

而目前3名兄妹已被送往醫院接受檢查，狀況良好，並由親屬暫時照顧。警方正積極調查母親的犯罪動機，並確保這些孩子能夠獲得適當的安置與照顧。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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