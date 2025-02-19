獨／新北所長性騷女警！鼓勵她認真工作　一個「擁抱」被拔官



▲圖為新北市永和分局外觀。（圖／資料畫面）



記者陸運陞、張君豪／台北報導

新北市永和分局得和派出所目前所長懸缺，暫時由副所長代理引發新北警界討論，知情者透露，前任蘇姓所長被控在派出所內性騷擾一名下屬年輕女警，事後遭女警提告性騷申訴及刑案告訴，蘇姓所長因此遭分局記申誡兩次並拔除主官職務。

根據知情者透露，蘇姓所長認為該名女警平常工作表現平平，自省可能自身對工作要求標準太高，因此試圖改善與該名女警的溝通方式。

去年9月3日，女警在所內一樓大辦公室內備勤，蘇姓所長上前以軟性口吻鼓勵女警，勉勵她「能力很好只是工作上比較消極」，並當場給女警一個「擁抱」作為鼓勵的表態，並勉勵女警要重新出發，彼此共同努力提升所內工作士氣、當時在所內警員事後回憶，女警和所長兩人舉措並無異常之處，

未料被所長「愛的抱抱」鼓勵的女警在兩天後，便向分局檢舉蘇姓所長涉嫌違反性別平等工作法，並提出性騷擾申訴及刑事告訴，永和分局依法受理，並依性騷防治流程在同月17日函送新北市警局性騷擾申訴防治委員會審議，性騷案部分蘇姓所長也遭分局依涉犯性騷擾防治法移送新北地檢署偵辦。

據受害女警向分局檢舉內容，她指控蘇姓所長在去年9月初及12月初曾在派出所內涉嫌對她性騷，所長曾口語向她表達愛意，及未經她同意就擁抱她等性騷行為、讓她身心備感壓力，但分局知悉上情後調閱駐地監視器進行調查；口頭表達愛意部分，警所駐地監視器未錄下類似、相關言語。據了解，蘇姓所長在該分局服務2年多，工作態度積勇於任事。

該分局啟動內部調查，經詢問在場其他警員，在場警員表示當時所長和女警並無異狀或失控舉動，但監視器錄下蘇姓所長對女警「愛的抱抱」過程，經調查分局認為蘇所長鼓勵下屬過程肢體接觸屬實，行為確有失當，分局祭出兩支申誡處分，並拔除所長主管職務並調整服務地區，目前行政處分仍在市警局人評會審議中。

蘇姓所長遭女警指控性騷丟官情事引發基層討論，該案情節與日前前基隆市警局長翁群能，與下屬聚餐時擁抱女偵查佐丟官情況類似，有基層警員認為蘇姓所長動機純屬鼓勵下屬，當下並無異狀，未料遭女警事後檢舉丟官，但也有警員認為如今職場性平意識高漲、任何鼓勵及關懷舉措不應有肢體接觸引發爭議；事後蘇姓所長以數萬元和女警達成和解，永和分局強調該案依法處置絕無護短，允諾強化內部管理及性平教育，以營造更好的職場友善環境。

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