新北大巨蛋6大選址曝光！　年底拍板定案

▲新北大巨蛋示意圖。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜去年宣布啟動「新北大巨蛋」計畫，今（19日）在市政會議上，新北市府曝光6大新北大巨蛋選址地點，包含新北市板樹體育館、樹林大柑園、 樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期等6地。侯友宜說，明天起，他們邀請球員、體育主播以及觀光和交通等專家學者一起加入討論，做更完整的評估，且預計半年內縮小範圍至兩個優先場址，於今年內定案。

侯友宜表示，北台灣有千萬人口，熱血的職棒與國際賽、萬人演唱會已是市民的生活常態。新北市有條件也有必要擁有巨蛋，目前北部僅3處萬人室內場地，但我相信，球迷對棒球賽事的熱情、歌迷對演唱會的期待，遠遠超過這個規模。

侯友宜強調，台灣的棒球被世界看見，世界第一的球員需要頂級的球場，他們考量面積、交通、觀光等條件，盤點6大潛力地區作為新北巨蛋的地點。

對於點名到的6大區域，新北市副市長劉和然表示，新北市位處大台北生活圈千萬人口核心，本身就擁有許多豐富觀光資源，在三環六線及相關重大交通建設逐漸完成下，將會是設置大巨蛋的最佳場域，同時，藉由軌道場站與智慧體育園區的結合，透過智慧管理，有效紓解交通人流及車流，將是大眾運輸導向的最佳範例，也是新北市2050發展願景目標之一。

侯友宜提到，大巨蛋選址的議題，他到任何一個地區的行動治理都有里長提起，他也很重視，因為這代表著一個城市的未來願景，也乘載了新北市民的期待，對於6個潛力點，都保持彈性，充分討論，接下來該做的就是好好地聽取專家學者、各地民眾的意見，在整體計畫可行及完整配套下，加速凝聚共識，找出最適合的地點，就承擔接續下去，落實新北2050願景。

