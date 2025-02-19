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再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

▲▼媒體人謝寒冰晚間再開直播回應質疑。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

▲媒體人謝寒冰19日晚間再開直播回應曹興誠。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰近日爆料聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，曹興誠先是稱照片是AI合成、揚言提告，卻在今（19日）表示，謝寒冰不知道從哪弄來以前的私人照片，是真的又怎樣？這是中共非法取得，交給謝寒冰充當打手，意圖阻礙罷免。對此，謝寒冰回應質疑，他表示，之前不是一直說是AI嗎？就承認照片是真的吧，自己從沒有想公布任何影片，提示這些證據，只是證明有這麽一回事，要曹興誠解釋跟這位女士的關係、身分到底是什麼，這是非常合理的質疑。

謝寒冰晚間再度於直播表示，昨天公布一些新的照片後，本來以為曹董不會再回應，正常的做法是說完要告後，可能就不會理他，結果反而一而再的發出聲明。

謝寒冰談到「曹興誠傍晚的聲明」，他表示，之前不是一直都說是AI嗎？是合成的嗎？結果今天曹興誠又說私人照片、是真的又怎樣、合成不雅照。自己直接講，除了那張真的看起來不雅的，其他張照片沒有進行過任何處理，因為自己根本不太會處理這種東西，而且那個馬賽克還是拜託別人幫忙處理的，幫他處理的人，可能怕不小心露出來，所以把那一整片都碼掉。

謝寒冰說，所以曹興誠説他合成不雅照，但其他照片都是擁抱、親吻、看風景，請問不雅在哪裡？到底合成了什麼？現在曹興誠是承認其他照片都是私人照片嗎？還說不知道哪裡取得的，那就承認這些照片是真的吧。

謝寒冰大酸，如果曹董真的是因為他把曹董最自豪的地方遮起來、馬賽克的太難看，在這邊鄭重道歉，自己沒有一個億，找人馬賽克也用得不好，讓曹興誠失望了，自己非常慚愧，一定想辦法去學怎麼讓馬賽克更漂亮。

謝寒冰說，「如果覺得誠意不夠，再麻煩告訴我，還是你要我哭著去求饒？我想哭著去求饒就不必了，只是馬賽克用得不好，今天還當了文總的執行委員，就不能放過我這樣的小人物嗎？只因為我馬賽克不佳嗎」？

▼謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）

▲▼謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）

接著，謝寒冰質疑，曹興誠的私生活自己沒這麼關心，像這種有錢人在外面花邊不斷，這個東西自己一點不意外，但重點是，曹興誠一直沒有回答、一直迴避到底有沒有被吸收，到底知不知道這位女士的身分是什麼？是不是共產黨員？這位女士跟很多國營企業都有合作關係，在大陸能夠開這麼多家企業的人跟共產黨會沒有關係嗎？自己擔心的是這個。

謝寒冰說，很多人還在那邊講說這是曹興誠的隱私、違反選罷法、憑什麼揭發隱私，但自己必須要提醒董事長，你不是一般人，回到台灣天天參與政治活動，今天發起要對抗誰、明天又發起要對抗誰，還是大罷免聯盟的主席、全民韌性防衛委員會顧問、今天還當了文總的執委，忠誠度不該被查核嗎？這是一般人嗎？

謝寒冰再說，自己質疑的是曹興誠的忠誠度、有沒有被收買吸收、是不是共諜、跟這位女士的關係是什麼？這才是重點，大家不覺得很奇怪嗎？曹興誠一直不願意回答、一直閃避。

至於曹興誠發出第四篇聲明，是否是擔心還有更多資料？謝寒冰直言，今天沒有新的照片想要公布，曹興誠已經承認，還公布幹嘛？其實在這邊鄭重講，自己從來沒有想公布任何影片，真的沒有必要弄到這種地步，提示出這些證據，目的只是證明真的有這麽一回事，證明這件事後，需要曹興誠解釋跟這位女士的關係、身分到底是什麼，這是非常合理的質疑。

謝寒冰強調，因為曹興誠過去就是這樣去質疑別人的，這些青鳥、民進黨側翼不是每天都這樣質疑別人嗎？以前這些人公布別人隱私時就不覺得怎麼樣，過去那些網紅只不過去大陸講了什麼東西，就被這些人罵得跟什麼一樣，這群人的邏輯不會很錯亂嗎？真的相信曹興誠沒有任何問題嗎？

▼媒體人謝寒冰18日再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

▲▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

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