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轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手

▲▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

▲媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰日前爆料聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，在曹興誠揚言提告並求償1億後，謝寒冰再度秀出多張未公布的照片，他更表示「要告就告吧，確定這是P的嗎」。而曹興誠今（19日）發出長文表示，謝寒冰不知道從哪裡弄來他以前的一些私人照片，但有什麼身分資格任意散布隱私？他強調，自己推測，這是中共非法取得，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗聲譽、阻礙這次罷免，自己會受到下流手段干擾嗎？當然不會，這場戰爭，絕不能輸！

曹興誠晚間表示，2001年璩美鳳光碟事件很多人應該還記得，璩女士分別和兩位男士的性愛畫面，被他的閨蜜以針孔相機偷錄，然後公諸於眾，轟動社會，當時有朋友也把資訊傳到他的電腦，他看都沒看，立刻刪除，至今不知道光碟內容如何。

曹興誠表示，為什麼拒絕觀看？因為偷拍是下流的犯法行為，散布於眾更是罪大惡極。如果自己也跑去看，豈不是成了偷窺的共犯？

曹興誠指出，記得他當時對這件事情感到非常厭惡。當時想，如果這個光碟的主角是他的姐妹或女兒，會去看嗎？因此幸災樂禍的跑去看光碟，其同理心不夠，道德水準有問題。

曹興誠提到，大家知道，生命、財產、自由、隱私等等，是每個人的基本人權，不容任意剝奪或侵犯，認真維護基本人權，大家才可能彼此尊重，社會才可能祥和幸福，像中共這樣不尊重人權的社會，即使有了一些臭錢，人人還是活得顫顫驚驚，感覺朝不保夕，即使當上了國防部長，甚至國家主席，也可能ㄧ夕失蹤，從人間蒸發。

曹興誠說，在法治國家，檢調人員辦案，如果沒有法院的許可，對嫌犯也不得任意偷拍、監聽。許多國家更嚴格規定，以非法方式取得的證據無效，刑求取得的證詞也無效。這都是為了保障人權。

談到近期爆料，曹興誠直言，謝寒冰不知道從哪裡弄來了他以前的一些私人照片，對外散布，侵犯了自己的隱私權，已經犯法。將照片變造，讓他看起來不雅，當然罪加一等；謝寒冰的目的，是為了妨礙罷免，更違犯了選罷法104條，最高可處七年的重罪。

曹興誠說，「謝寒冰不知道已經嚴重觸法，還得意洋洋，說照片都是真的。真的又怎樣？你是誰？你有什麼身分資格任意散布我的隱私？如果別人也這樣對你，或對你的家人，你還會得意洋洋嗎」？

曹興誠推測，這是中共非法取得的個人隱私，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗他的聲譽、阻礙這次罷免。自己會受到這些下流手段的干擾嗎？當然不會。

最後，曹興誠強調，謝寒冰不尊重人權的卑鄙行為，讓大家更能認清，在幕後操盤的中共，就是這種貨色，這會讓大家更體會到大罷免的必要性，大家站出來吧！這場罷免，不僅是民主和極權之戰，自由和奴役之戰，也是保護人權和迫害人權之戰，更重要的，這是一場善良和邪惡之戰，這場戰爭，絕不能輸！

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