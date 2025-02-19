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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠昔稱戀愛關係「幾百件」？　凌濤再爆偷吃陸籍小三證據

▲凌濤、柳采葳要求總統府立即將總統府韌性防衛委員會顧問曹興誠解職，恐有國安機密外洩的疑慮。（圖／國民黨提供）

▲凌濤認為，曹興誠恐有國安機密外洩的疑慮。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電前董事長曹興誠日前被爆出多張與陸籍小三的親密照，國民黨今（19日）召開記者會要求賴清德總統應盡速解職曹興誠「全社會防衛韌性委員會」的顧問職，國民黨桃園市議員凌濤質疑，曹興誠真的不認識這位擔任廣東賢諾文化發展股份有限公司董事長的單中華嗎？賢諾文化曾有多達6篇曹興誠的個人專訪，而且曹在接受「甜蜜專訪」時，大罵美國總統川普粗鄙野蠻，這種人可以擔任總統府全社會防衛韌性委員會的顧問嗎？

凌濤說，單女是廣東賢諾文化發展股份有限公司的董事長，該公司經營古董買賣，公司的「網路公眾號」曾有多達六篇的曹興誠個人專訪，凌濤問曹興誠「這麼剛好，網路照片真的是合成的嗎」，如果該女子所屬公司的公眾號上文章是冒名曹興誠，曹興誠不用也趕快提告該公司女董事長嗎？

凌濤表示，曹興誠曾經接受「甜蜜專訪」，甚至大罵川普粗鄙野蠻，曹興誠都罵川普了，賴總統還覺得請曹興誠擔任韌性委員會顧問很合理嗎？一位與大陸籍女子有千絲萬縷關係的人士，適合在這個重要位置上嗎？並加碼控告曹興誠違反反滲透法第四條及公職人員選罷法，檢舉對象則是國安局，請國安局不要再像調查局「依規定辦理」，就想糊弄全台灣人民。

凌濤並爆，廣東賢諾文化發展股份公司的網路公眾號上，曾刊載曹興誠的專訪，文章中對話提及「你在很多訪談中也提到過，買文物買古董就像談戀愛一樣，你有多少戀愛對象？」曹興誠的回答是「我很少，幾百件」，凌濤也質問，難道曹興誠與大陸籍女子的照片「只是冰山一角」？如果曹興誠仍繼續擔任韌性委員會顧問，會不會釀成國防危機呢？

台北市議員柳采葳則說，曹興誠與黑熊學院的關係密切，但「黑熊」的合作對象之一，浤泰戰術工業負責人張勝豪涉入共諜案，被求處3年5個月到8年以上的有期徒刑，該公司也是黑熊學院舉辦2024黑熊超慢跑活動的重要合作廠商，為何沈伯洋到現在都不說明白他與廠商的關係？

柳采葳痛批，曹興誠明明就與「境外勢力」有密切關係，到現在還講不清楚。更離譜的是，曹興誠還說話不算話，2022年他曾說要捐30億，但究竟捐到哪裡？到現在都沒看到，只看到內政部被踢爆編列2218萬元預算，還用密件形式指定推薦黑熊學院，曹興誠還是防衛韌性委員會的顧問，難怪黑熊學院將曹興誠當成偶像供奉。

此外，柳采葳也質疑曹在2025年說「對黑熊與他的攻擊，代表是賣台、叛國、投共」，但為何一個曾放棄中華民國國籍的人，後來卻可以任意指責質疑他的中華民國國民，就是叛國、賣台，這不是天大笑話嗎，國安局、調查局都不必調查嗎？

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