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再嗆謝寒冰「牢飯吃定了」　曹興誠：到時肯定哭哭啼啼來求饒

▲▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

▲媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰日前爆料聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，在曹興誠揚言提告並求償1億後，謝寒冰再度秀出多張未公布的照片，他更表示「要告就告吧，確定這是P的嗎」。而曹興誠今（19日）回應，「這兩年對偽造影音相關的刑責加大很多。謝寒冰的牢飯是吃定了，到時候肯定會哭哭啼啼地來求饒」。

謝寒冰18日晚間再度秀出多張未公布的「曹興誠與小三合照」，他更對遭到提告一事表示，要告就告吧，大家覺得照片是P圖嗎？有沒有AI專家可以告訴他到底是不是P的，自己想請問如果不是很親密的朋友，會做這樣的合照嗎？

對此，媒體人矢板明夫發文表示，曹興誠董事長正式宣布已經對散布合成不雅照片的媒體人提告求償，案情從此進入法律程序，求償金額高達1億元，曹董出手如此高調，應該是對勝訴頗有信心，同時，或許是想藉此案震懾一下那些為了達到政治目的、惡意抹黑他人的不良媒體人。

矢板明夫指出，這次有關曹董的一系列照片，不難想像應該是來自對岸，按照自己以往採訪經驗，中共抹黑別人時的手法，擅長真真假假、虚虛實實，往往最勁爆的一張，就是假的，這一次的官司，只要有一張或兩張照片被證明是合成的，應該就可以打贏。

特別的是，曹興誠更在此篇貼文留言回應「這兩年對偽造影音相關的刑責加大很多。謝寒冰的牢飯是吃定了，到時候肯定會哭哭啼啼地來求饒」。

●還想看更多...

►再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

▼曹興誠再度槓上媒體人謝寒冰。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼曹興誠再度槓上媒體人謝寒冰。（圖／翻攝自Facebook）

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