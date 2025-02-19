　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠叒改口！私密照「AI、偽造、變造」都說　陳沂：自打臉太快

▲▼陳沂加入SWAG記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲網紅陳沂。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

名嘴謝寒冰爆料聯電創辦人曹興誠，在2015年時外遇中國籍小三，還公開一系列私密照，讓曹興誠氣得強調照片皆為合成，並提告求償1億元。對此，網紅陳沂表示，曹興誠搞得大家好亂，先說照片真假不重要，又說是「偽造」，今承認照片是真的，只是做了「變造」，等於三次改口，「這邏輯前後打臉速度也太快」。

陳沂19日晚間在臉書發文表示，曹興誠疑似跟中國籍小三親密照流出後，第一時間說照片真偽不重要，現在AI發達什麼都能造假。然而，曹興誠又說照片中女子真有其人，深情地擔心對女子造成毀滅性打擊。

陳沂說，爆料後一天，曹興誠突然改口說謝寒冰不知道哪裡弄來他的私人照，並把照片變造，讓他看起來更不雅。

▲▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

▲媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

▲▼謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）

▲謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）

對此，陳沂吐槽，「不是啊，你昨天才說照片是『偽造』，表示照片是假的！今天又成了『變造』，承認是真的，只是做了改動，這邏輯前後打臉速度也太快」。

陳沂總結，所以曹興誠「有中國籍小三是真的，抗中保台是假的？」另外，謝寒冰將照片中的私密部位遮住，這就是曹口中的「更不雅」嗎？

陳沂也對曹興誠喊話，別再拿曹興誠的照片跟璩美鳳光碟案進行類比，因為璩美鳳是被偷拍，但曹是一系列的自拍，「而且說真的也沒有不雅（重點部位有遮住），只是畫面不舒服而已」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張震母親過世！張翰前一天忍痛出席記者會
閃兵集團關鍵人物是毒販！　4醫師涉案追查中
瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　揭反骨當年內幕
燕九郎「內餡」過世！　養樂多球團悲痛證實
曹興誠私密照說法「叒」改口！　陳沂：自打臉太快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

吳釗燮宴請英國會友台小組　盼返國支持賴清德「半導體倡議」

曹興誠叒改口！私密照「AI、偽造、變造」都說　陳沂：自打臉太快

「珍礙金門」罷免緊急送件差73份　陳玉珍感謝99%鄉親

民團罷免一階未達標！　陳玉珍：感謝金門人唾棄政黨惡鬥歪風

賴清德、白宮前副顧問明出席HFX國際安全論壇　安倍夫人也將與會

減碳有成！北水處取得ISO碳盤查認證　盼達成2050零碳台北願景

新制加嚴罷免明上路　中選會修正提議人名冊、連署人名冊格式

舊制罷免案收件截止　中選會17天收到54件立委罷免案

罷免陳玉診第一階段未達標　民團曝差一點：這不代表行動失敗

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

吳釗燮宴請英國會友台小組　盼返國支持賴清德「半導體倡議」

曹興誠叒改口！私密照「AI、偽造、變造」都說　陳沂：自打臉太快

「珍礙金門」罷免緊急送件差73份　陳玉珍感謝99%鄉親

民團罷免一階未達標！　陳玉珍：感謝金門人唾棄政黨惡鬥歪風

賴清德、白宮前副顧問明出席HFX國際安全論壇　安倍夫人也將與會

減碳有成！北水處取得ISO碳盤查認證　盼達成2050零碳台北願景

新制加嚴罷免明上路　中選會修正提議人名冊、連署人名冊格式

舊制罷免案收件截止　中選會17天收到54件立委罷免案

罷免陳玉診第一階段未達標　民團曝差一點：這不代表行動失敗

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

金曲女星看不下去「嘻哈辱女文化」竟慘遭出征　不忍反擊了！

張震母親過世！張翰前一天忍痛出席記者會　經紀人心疼：辛苦他了

泱泱越南曬細肩辣照轉身「解放大片裸背」！　網暈：這麼辣可以嗎

閃兵集團關鍵人物是毒販！醫師研判「恐是用別人心電圖」

證交所公布20檔注意股　南亞科近六日漲幅達36.25%被列入。

DeepSeek發表NSA技術　AI長文本處理再進化

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

吳釗燮宴請英國會友台小組　盼返國支持賴清德「半導體倡議」

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

政治熱門新聞

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

曹興誠提告求償1億元！謝寒冰16字回應

即／徐巧芯丈夫劉彥澧「請辭獲准」

新北大巨蛋6大選址曝光！　年底拍板定案

徐巧芯深夜發聲！綠色貼文回嗆「蟾蜍」：這才是責任政治

轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

行政院覆議再遭藍白否決　賴清德依法公布選罷法修正條文

再嗆謝寒冰「牢飯吃定了」　曹興誠：到時肯定哭哭啼啼來求饒

民團罷免一階就失敗！　陳玉珍發聲了

「柯文哲今天才知道爸爸過世」　告別式時間確定在3月10日

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

王世堅嗆「說三道四」大罷免別提賴清德　柯建銘反擊：根本鬼扯

更多熱門

相關新聞

轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手

轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手

媒體人謝寒冰日前爆料聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，在曹興誠揚言提告並求償1億後，謝寒冰再度秀出多張未公布的照片，他更表示「要告就告吧，確定這是P的嗎」。而曹興誠今（19日）發出長文表示，謝寒冰不知道從哪裡弄來他以前的一些私人照片，但有什麼身分資格任意散布隱私？他強調，自己推測，這是中共非法取得，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗聲譽、阻礙這次罷免，自己會受到下流手段干擾嗎？當然不會，這場戰爭，絕不能輸！

曹興誠入列文總執委　白黨團酸這句

曹興誠入列文總執委　白黨團酸這句

陸18歲抗癌網紅離世！媽痛哭：世界崩了

陸18歲抗癌網紅離世！媽痛哭：世界崩了

孫生被爆料「買運彩還15萬罰金」出面喊告

孫生被爆料「買運彩還15萬罰金」出面喊告

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

關鍵字：

爆料曹興誠外遇照片網紅

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

41歲「吳妹妹」日本拉客被逮！網見照驚喊：超正

《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！最後發文：Bye

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面