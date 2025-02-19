曹興誠叒改口！私密照「AI、偽造、變造」都說　陳沂：自打臉太快

▲網紅陳沂。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

名嘴謝寒冰爆料聯電創辦人曹興誠，在2015年時外遇中國籍小三，還公開一系列私密照，讓曹興誠氣得強調照片皆為合成，並提告求償1億元。對此，網紅陳沂表示，曹興誠搞得大家好亂，先說照片真假不重要，又說是「偽造」，今承認照片是真的，只是做了「變造」，等於三次改口，「這邏輯前後打臉速度也太快」。

陳沂19日晚間在臉書發文表示，曹興誠疑似跟中國籍小三親密照流出後，第一時間說照片真偽不重要，現在AI發達什麼都能造假。然而，曹興誠又說照片中女子真有其人，深情地擔心對女子造成毀滅性打擊。

陳沂說，爆料後一天，曹興誠突然改口說謝寒冰不知道哪裡弄來他的私人照，並把照片變造，讓他看起來更不雅。

▲媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）



▲謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）



對此，陳沂吐槽，「不是啊，你昨天才說照片是『偽造』，表示照片是假的！今天又成了『變造』，承認是真的，只是做了改動，這邏輯前後打臉速度也太快」。

陳沂總結，所以曹興誠「有中國籍小三是真的，抗中保台是假的？」另外，謝寒冰將照片中的私密部位遮住，這就是曹口中的「更不雅」嗎？

陳沂也對曹興誠喊話，別再拿曹興誠的照片跟璩美鳳光碟案進行類比，因為璩美鳳是被偷拍，但曹是一系列的自拍，「而且說真的也沒有不雅（重點部位有遮住），只是畫面不舒服而已」。