　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新制加嚴罷免明上路　中選會修正提議人名冊、連署人名冊格式

▲▼中央選舉委員會，中選會，中選會示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前針對選罷法修法提出覆議但遭立法院藍白多數否決，總統賴清德18日依法公布選罷法修正條文。中選會19日晚間宣布，此次法律修正增列提議人及連署人於提議及連署時，應附國民身分證正反面影本之規定，目前已配合修正「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」及提議人名冊及連署人名冊格式。

中選會指出，此次公職人員選舉罷免法修正，增訂公職人員罷免案提議人及連署人於提議及連署時應附國民身分證正反面影本，配合前開法律修正條文之公布施行，該會修正「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」，增列提議人名冊及連署人名冊未附國民身分證正反面影本不予受理，及國民身分證影本資料不明或影印不清晰致不能辨認應予刪除等規定，提議人名冊及連署人名冊格式，則增列黏貼國民身分證正反面影本之規定。

中選會說，該辦法修正條文亦將施行，修正後提議人名冊格式已上傳中選會網站「選舉罷免表單下載」專區，此類資訊皆依法公開。

中選會說明，公職人員選舉罷免法修正公布施行日起提出之公職人員罷免案，適用新修正之法律規定；至於前開法律修正公布施行前提出之公職人員罷免案，依該法第131條規定，仍適用修正前之規定。

最後，中選會提醒此次公職人員選舉罷免法修法也新增利用他人個人資料偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑之規定，請民眾務必遵守法律規定，以免觸法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「人骨畫硃砂」埋東螺媽天公爐！　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」
最美雀士現身寧夏夜市！穿露肩貼身背心玩打靶
孫生曾哭求他幫忙！　酷炫揭反骨成員出走內幕
夫妻貪3.87元起訴5年重罪！網怒：輕罪重罰　前檢察官解答了
王大陸逃兵　導演開轟「俗仔就是俗仔」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德、白宮前副顧問明出席HFX國際安全論壇　安倍夫人也將與會

減碳有成！北水處取得ISO碳盤查認證　盼達成2050零碳台北願景

新制加嚴罷免明上路　中選會修正提議人名冊、連署人名冊格式

舊制罷免案收件截止　中選會17天收到54件立委罷免案

罷免陳玉診第一階段未達標　民團曝差一點：這不代表行動失敗

總統公告《選罷法》罷免連署附身分證　柯建銘：20日提暫時處分跟釋憲

立法院終送出總預算　綠委看完轟：審查報告一團漿糊

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手

不要一直「小藍」！黃國昌想請益　游盈隆：歡迎

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

賴清德、白宮前副顧問明出席HFX國際安全論壇　安倍夫人也將與會

減碳有成！北水處取得ISO碳盤查認證　盼達成2050零碳台北願景

新制加嚴罷免明上路　中選會修正提議人名冊、連署人名冊格式

舊制罷免案收件截止　中選會17天收到54件立委罷免案

罷免陳玉診第一階段未達標　民團曝差一點：這不代表行動失敗

總統公告《選罷法》罷免連署附身分證　柯建銘：20日提暫時處分跟釋憲

立法院終送出總預算　綠委看完轟：審查報告一團漿糊

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手

不要一直「小藍」！黃國昌想請益　游盈隆：歡迎

10個壞習慣「害你默默變胖」！營養師示警　2類食物吃太少了

7-11打造「齋戒月友好商店」！東南亞專區夯品破百種　年抵達千間

賴清德、白宮前副顧問明出席HFX國際安全論壇　安倍夫人也將與會

前興農洋將戰玉飛隨尼加拉瓜抵台！昔陷中職假球爭議

「人骨畫硃砂」埋東螺媽天公爐！　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

按摩太爽「菊花開開關關」突放響屁！男裝傻下秒GG　全場笑爛

《童話故事下集》姚愛寗受封「台版小松菜奈」　還是才華滿分的攝影師

孫生曾哭求他幫忙！　酷炫揭反骨成員出走內幕：10年沒有改變

減碳有成！北水處取得ISO碳盤查認證　盼達成2050零碳台北願景

去年11月至今貨櫃船大單已達37艘　現金多、減碳需求是主要動力

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

政治熱門新聞

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

曹興誠提告求償1億元！謝寒冰16字回應

即／徐巧芯丈夫劉彥澧「請辭獲准」

新北大巨蛋6大選址曝光！　年底拍板定案

徐巧芯深夜發聲！綠色貼文回嗆「蟾蜍」：這才是責任政治

轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手

行政院覆議再遭藍白否決　賴清德依法公布選罷法修正條文

再嗆謝寒冰「牢飯吃定了」　曹興誠：到時肯定哭哭啼啼來求饒

「柯文哲今天才知道爸爸過世」　告別式時間確定在3月10日

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

王世堅嗆「說三道四」大罷免別提賴清德　柯建銘反擊：根本鬼扯

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

翻車！劉彥澧秀圖咬賴清德接見德撲社團比「All in」　照片背景曝光

更多熱門

相關新聞

舊制罷免案收件截止　中選會17天收到54件立委罷免案

舊制罷免案收件截止　中選會17天收到54件立委罷免案

行政院日前針對選罷法修法提出覆議但遭立法院藍白多數否決，總統賴清德18日依法公布選罷法修正條文。依規定，19日為適用舊制罷免案最後收件期限，根據中選會統計，2月3日早上8點30分起至19日傍晚5點30分止，共收到64件罷免案，其中54案為立委罷免案。

幕後／大罷免熱戰一階連署拚速度　35藍委罷免案估「至少17成案」

幕後／大罷免熱戰一階連署拚速度　35藍委罷免案估「至少17成案」

51立委被提案罷免！選罷法新制明上路　今為適用舊制最後送件日

51立委被提案罷免！選罷法新制明上路　今為適用舊制最後送件日

反制幽靈連署　綠黨部2招當被鎖定綠委後援：一席不能掉、一個不能少

反制幽靈連署　綠黨部2招當被鎖定綠委後援：一席不能掉、一個不能少

52立委捲大罷免潮　內政部要求地方堅守行政中立

52立委捲大罷免潮　內政部要求地方堅守行政中立

關鍵字：

中選會

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面