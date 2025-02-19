新制加嚴罷免明上路　中選會修正提議人名冊、連署人名冊格式

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前針對選罷法修法提出覆議但遭立法院藍白多數否決，總統賴清德18日依法公布選罷法修正條文。中選會19日晚間宣布，此次法律修正增列提議人及連署人於提議及連署時，應附國民身分證正反面影本之規定，目前已配合修正「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」及提議人名冊及連署人名冊格式。

中選會指出，此次公職人員選舉罷免法修正，增訂公職人員罷免案提議人及連署人於提議及連署時應附國民身分證正反面影本，配合前開法律修正條文之公布施行，該會修正「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」，增列提議人名冊及連署人名冊未附國民身分證正反面影本不予受理，及國民身分證影本資料不明或影印不清晰致不能辨認應予刪除等規定，提議人名冊及連署人名冊格式，則增列黏貼國民身分證正反面影本之規定。

中選會說，該辦法修正條文亦將施行，修正後提議人名冊格式已上傳中選會網站「選舉罷免表單下載」專區，此類資訊皆依法公開。

中選會說明，公職人員選舉罷免法修正公布施行日起提出之公職人員罷免案，適用新修正之法律規定；至於前開法律修正公布施行前提出之公職人員罷免案，依該法第131條規定，仍適用修正前之規定。

最後，中選會提醒此次公職人員選舉罷免法修法也新增利用他人個人資料偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑之規定，請民眾務必遵守法律規定，以免觸法。