反制幽靈連署　綠黨部2招當被鎖定綠委後援：一席不能掉、一個不能少

▲高雄市罷免立委許智傑、黃捷團隊「高雄雙罷劫」團隊。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台各地「大罷免」行動如火如荼展開中，然而罷免綠委行動有多地被踢爆抄名冊、幽靈連署等狀況。民進黨秘書長林右昌今（18日）召集被鎖定罷免的綠委至黨中央開會。與會者反映，罷免綠委各地出現幽靈連署，還有抄名冊狀況，也掌握具體事證，甚至有冒名領銜人。黨部則強調，會提供兩方向給綠委協助，包含已經成立的律師團，針對幽靈連署跟惡意抹黑部分蒐證提告，也會即時用圖卡澄清，「一席不能掉、一個不能少。」

中選會昨表示，截至17日下午5時，共收到55案罷免案送件，其中52案是立委罷免案，但部分是重行送案或罷免對象為同1人；此外，1案為直轄市或縣市長罷免案，2案為直轄市或縣市議員罷免案。大罷免潮來襲，藍委翁曉玲日前表示，修選罷法就是要防死人連署，警告打算大抄特抄的罷免團體，只要有連署假冒就會重懲，不要以身試法，挑戰法律界限。

然而，近日藍營罷免蘇巧慧、李坤城有抄名冊狀況外，日前罷免台南綠委林俊憲的第一階段提議連署書3千多份，8日已由中央選舉委員會送到南市選委會查核，近日傳出已查出有一些提議書連署人冒用他人身分，甚至有已故者參與的「死亡連署」，也有人戶籍根本不在該選區等，狀況百出。

民進黨上週中常會後啟動「顧好立委專案」，除17日正式組成律師團提供公民團體及被罷綠委法律協助，黨部也通知遭提罷免的17名綠委，今下午到中央黨部開會，由祕書長林右昌主持。據轉述，該場會議17位立委辦公室代表出席，各地立委首先反映有幽靈連署狀況，大部分縣市都沒有看到連署站，少數有設立連署站的只擺一兩天，工作人員比連署人員還多，卻在最後關頭送出幾千份連署，可以看到有抄名冊行為，李坤城、蘇巧慧都有收到具體事證。

另外也有與會者反映，還出現虛假領銜人狀況，罷免綠委大多領銜人是國民黨地方黨工，甚至有居住在甲地者被當作乙地領銜人，也就是人頭被冒用狀況。第三就是惡意造謠抹黑，針對黨籍立委有各種惡意攻擊，包含吳思瑤就被鎖定，出現各種人格抹黑狀況。

據了解，民進黨中央會提供兩方向給綠委協助，包含已經成立的律師團，針對幽靈連署跟惡意抹黑部分，都會委請律師蒐證提告，黨中央官網上也有公民協助專區跟專線，若發生相關情事可藉此反映。造謠抹黑部分也會即時用圖卡澄清，並協助宣傳立委政績。

據轉述，會議最後，林右昌表達，全黨會全力顧好優秀立委，一席不能掉、一個不能少，黨中央會全力做立委最強後盾。