51立委被提案罷免！選罷法新制明上路　今為適用舊制最後送件日

▲全台罷免團體陸續赴中選會送件遞交提議連署書。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前針對選罷法修法提出覆議，遭立法院藍白多數否決後，總統賴清德18日依法公布選罷法修正條文。根據《中央法規標準法》規定，法條自公布日當天起算3天後生效，也就是說，自2月20日起所遞交的罷免案，將適用須附上身分證影本的加嚴新法規定。

依照選罷法規定，罷免案分提議、連署、投票三階段。立法院在去年12月20日修正通過《選罷法》第76、79條、80及83條條文，並增訂第98條之2條文。其中，第76條、80條分別規定，罷免案第一階段提議人、第二階段連署人，填具時應附本人之國民身分證正反面影本。

針對罷免案適用新制還舊制的爭議，中選會日前說明， 公職選罷法第131條特別規定，「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或『已向主管選舉委員會提出之罷免案』，仍適用修正前規定」。

也就是說，罷免提議適用舊法者，則隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法；罷免提議送件適用新法者，則後續連署、投開票等各階段，皆適用新法。考量新法在20日生效，因此今（19日）為適用現行連署規定的最後送件期限。

根據統計，扣除重複案，目前中選會已收到51位立委的罷免案；其中，國民黨已有34位立委（區域立委共39席）被遞交罷免案，僅剩金門陳玉珍、連江縣陳雪生尚未被遞交；民進黨則有16位立委面臨罷免，另外還有無黨籍立委陳超明也面臨罷免。