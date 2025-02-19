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男男活春宮「肉體相疊」！1全裸1下衣失蹤　街邊激戰畫面曝

▲▼2男路邊活春宮「肉體相疊」！1人全裸1人下衣失蹤　街邊激戰畫面曝。（圖／翻攝自Facebook）

▲2名男子在路邊發生性行為，過程都被路過的機車騎士拍下。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷邦堅區一名Bolt（叫車軟體）機車騎士在Facebook群組內分享了一段驚人影片，畫面中明顯拍到2名男子在路邊下體緊貼激戰，其中一人全裸，另一人則是只穿著上衣、下體裸露。然而兩人肉體交戰到一半，發現騎士靠近後，才尷尬地慢慢分離。不過兩人的行為明顯已經違反公然猥褻罪。

根據thethaiger報導，該名機車騎士2月18日在臉書社團「Bolt Drivers Thailand」發文，並附上一段行車記錄器的畫面。他在貼文中以戲謔方式寫道，「邦堅區發生『刺殺事件』……」。

▲▼2男路邊活春宮「肉體相疊」！1人全裸1人下衣失蹤　街邊激戰畫面曝。（圖／翻攝自Facebook）

從影片中可以看到，當他騎車進入一條小巷時，人行道旁有2名男子行為異常，前後相貼，其中一人全身赤裸，另一人則是只穿著黑色T恤、下半身裸露。兩人直到發現騎士的目光後，才緩慢地分開。

當時附近街道並無其他行人，但因為路燈明亮，因此行車紀錄器也清楚拍下荒謬的活春宮畫面。騎士將影片上傳後，引發大量網友留言。有些網友幽默回應，但也有不少人要求警方介入調查，甚至有人推測兩人可能是在拍攝成人影片。

▲▼2男路邊活春宮「肉體相疊」！1人全裸1人下衣失蹤　街邊激戰畫面曝。（圖／翻攝自Facebook）

根據泰國《刑法》第388條，公然猥褻屬違法行為，可處以最高5000泰銖罰款（約新台幣4862元）。如果畫面中的2名男子確實是為了在網路散播，才在此公然拍攝色情影片，則可能涉及《電腦犯罪法》第14(4)條，違者可面臨最高5年有期徒刑、10萬泰銖罰款（約新台幣9.7萬元），或兩者併罰。

此外，公開分享這段影片的Bolt騎士，也可能因違反《電腦犯罪法》而被追究責任。警方呼籲，遇到類似事件應直接向當局舉報，而非透過社群媒體公開散播。

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