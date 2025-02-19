泰國航空驚魂！飛行途中駕駛艙窗戶破裂　270人緊急返航

圖文／鏡週刊

泰國航空一架Airbus A330-300客機16日晚間執飛TG401航班，從曼谷飛往新加坡途中，機師發現駕駛艙左後方窗戶破裂，為確保機上270名乘客與機組員安全，緊急折返曼谷素萬那普機場。

根據泰國媒體報導，該班機於16日當地時間19:00起飛，原定飛往新加坡樟宜機場。而，當飛機在空中巡航時，機師發現駕駛艙左後方的窗戶最外層玻璃出現裂痕，雖然玻璃共有三層結構，但為了避免風險，機師當機立斷決定折返，最終在22:00安全降落曼谷機場。

泰國航空事後發聲明表示，公司始終將飛行安全放在首位，對受影響的乘客致歉，並立即安排替代航班。受影響乘客滯留機場一夜，直到次日9:00改搭TG401D班機，於12:25順利抵達新加坡。

儘管航班延誤，但航空公司強調，飛行安全絕不妥協，機師的決策是基於最高標準的安全考量。該起事件未造成任何人員傷亡，受影響飛機已送交檢修，以確保後續航班運行無虞。

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