護理師「遭狠甩2巴掌」站不穩！奧客失控離譜畫面曝　院方開告了

▲ 男子連甩護理師2巴掌。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國羅勇醫院（Rayong Hospital）日前發生一起離譜事件，一名父親不滿醫護人員拒絕讓他女兒進加護病房，探望感染流感的祖母，當場情緒失控，狠甩護理師2巴掌，監視器畫面曝光後引發眾怒，目前院方已正式向警方報案，要求對該名男子提告。

根據《曼谷郵報》，這起事件發生於16日晚間6點半，這名父親和家人前往羅勇醫院，希望能讓女兒進加護病房探望感染A型流感的祖母，但醫護人員基於防疫考量，為避免女童被傳染而拒絕探視，未料這名父親當場暴怒。

監視器畫面可見，身穿橘色上衣、戴白色口罩的男子正和一名護理師交談，後來另一名護理師上前與他對話，點了一下頭後男子馬上伸手摑掌，護理師一陣踉蹌之中他又補了一巴掌，接著還作勢第三次攻擊，一旁的護理師才趕緊介入阻止。

男子事後主動上警局承認攻擊護理師，聲稱他很擔心家人身體狀況，女兒被拒絕探視令他感到憤怒，加上護理師對他和女兒罵髒話，才會一時失控出手打人，警方稱他將面臨訴訟。

院方18日聲明證實已向警方報案，將向肇事者追究責任，也下令檢討員工安全措施，並承諾向受影響的員工提供適當協助與補償。