總預算協商破局　朱立倫嗆民進黨別演了：追加減有困難直接講

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，立法院長韓國瑜昨日召集朝野協商後續相關處理事宜，但並未達成共識，立法院今（19日）送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告指出，通案統刪不低於939億7500萬元。國民黨主席朱立倫於中常會上痛批，行政院、民進黨不要再演了、不要再裝了，不要故意的製造衝突，如果兩兆9300億還不夠就明白告訴大家，預備金追加預算有困難也告訴大家，別故意製造問題跟衝突。

韓國瑜召集的朝野協商昨日破局，立法院今天送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告指出，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元。

朱立倫指出，關於昨日的協商，執政黨從頭鬧場到尾，總預算通過有史以來最高金額兩兆9300多億，行政院若覺得有不足可以提出來追加總預算，同時主計處提的流用，必須符合預算法第63條規定，如果符合《預算法》第63法，朝野相信都沒有意見，也可以動用預備金，「第一、第二預備金都有相關規範，國民黨都支持。」

至於凍結部分，朱立倫說，韓國瑜已表達很清楚，只要行政院到立法院來提出需求，在各委員會召委選出之後，會優先召開相關會議聽取各部會的報告以解凍，在野已經表達了最高的誠意，希望共同讓施政更順利，因此呼籲民進黨「不要再演了，不要再裝，更不要故意的製造衝突」，如果兩兆9300億還不夠，就明白的告訴大家，不要刻意製造問題與衝突。

最後，朱立倫表示，今年3月12日是國民黨永遠的總理，國父孫中山先生逝世100周年，國民黨會舉辦一系列紀念活動，3月有展覽與音樂會等各項致敬活動，各地方黨部也會舉行相關的紀念活動，總理的三民主義都是一切以民為本、蒼生為念，國民黨永遠銘記於心。

