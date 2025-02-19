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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘喊大罷免提賴清德　王世堅嗆「別說三道四」：總統隱忍有限度

記者杜冠霖／台北報導

針對民進黨立院黨團總召柯建銘指稱，在高喊大罷免時代之前，有先跟總統賴清德溝通，且賴清德會是「壓軸出場」。對此，府方澄清，從未有「出場」的討論。對於柯建銘說法，綠委王世堅今（19日）受訪時也不滿表示，希望柯建銘總召講他自己就好了，總統有總統的高度，總統的隱忍總是有個限度，「我們國家領導人，政府有國家、總統發言人，犯不著總召說三道四。」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

柯建銘日前稱，在高喊大罷免時代之前，有先跟總統賴清德溝通，且賴清德會是「壓軸出場」。對該說法，一位府方人士指出，賴清德充分尊重柯建銘，且理解兩人在解決問題的方式各有職責與立場，賴清德跟柯建銘的溝通不只一次、每次也不只有3個人。

他說，府院黨每周都會固定舉行例行性的會議，偶有臨時應變的專案會議，會中確實多次談到罷免議題跟社會氣氛，而在討論相關議題時，都是聚焦在以合法合憲前提下，窮盡一切救濟手段、力挽狂瀾，讓社會和諧安定，賴清德理解柯建銘站在第一線的使命感與焦慮，會中確實多次談及罷免，每次都讓柯建銘暢所欲言，尊重其發言時間不被打擾。對於外傳3月3日召開記者會一事，該人士重申「總統並無相關規劃」。

今是民進黨中常會，會前，王世堅受訪時表示，希望柯建銘總召講他自己就好了，不要提到賴清德總統，畢竟總統有總統的高度，總統的隱忍總是有個限度，沒有人可以代表總統講什麼。

王世堅強調，自己認為，柯建銘總召講自己就好不要講別人，「我們國家領導人，政府有國家、總統發言人，犯不著總召說三道四。」
 

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