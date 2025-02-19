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重現明末屠夫張獻忠「江口沉銀」地　遺跡原址變身博物館6月試營運

▲四川眉山江口沉銀遺址及出水金器。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲張獻忠賞賜部下使用的金銀幣。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

明朝末年流竄至四川佔地為王的「屠夫」張獻忠曾在彭山江口遭襲，船隻被毀，為數眾多的金銀財寶沉於江底，因此有著「江口沉銀」的民間傳說。然而，經過專家考證，確立其發生地遺址所在，並考古發掘出數萬件文物，而遺址也被打造成博物館，將於2025年6月起試營運，讓現代人可以憑藉出水文物遙想明末戰亂場景。

▲四川眉山江口沉銀遺址及出水金器。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲張獻忠冊封妃嬪使用的金冊。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，位於四川省眉山市的江口沉銀博物館預計今年6月開展試運行，建成後將成為全國唯一一座金銀器主題博物館。建成後的博物館不僅將再現張獻忠逃亡線路、江口沉銀情景，也將展出冊封妃嬪的金冊、蜀王金寶、蜀世子寶以及西王賞功金幣等珍貴文物，成為一個集教育、研究、旅遊、活動於一體的大型綜合性專業博物館。

▲四川眉山江口沉銀遺址及出水金器。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲四川彭山江口古鎮。（圖／翻攝澎湃新聞）

江口沉銀博物館於2020年9月開建，地點就選在原址旁，包括遊客中心、博物館主體和考古工作站。據悉，博物館主體建築地下一樓是文物庫房，一二樓共有4個展廳，考古工作站將專門提供給四川省文物考古研究院使用。

▲四川眉山江口沉銀遺址及出水金器。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲蜀世子寶金印。（圖／翻攝澎湃新聞）

江口古戰場遺址（江口沉銀遺址）位於四川眉山市彭山區江口鎮岷江河道內，北距成都市約60公里，南距眉山市區約20公里，遺址保護範圍東至公路，西至河堤，南至岷江大橋南1公里，北至岷江、府河匯合處向北500公尺，南北外延 500公尺，遺址保護面積約100萬平方公尺。

▲四川眉山江口沉銀遺址及出水金器。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「江口沉銀」考古發掘時出水的金器。（圖／翻攝澎湃新聞）

公開資訊顯示，江口沉銀遺址累計出水文物達7.6萬餘件，為世界級考古重大發現，2021年，四川江口明末戰場遺址與廣漢三星堆遺址、成都金沙遺址一同被評為「百年百大考古發現」。

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