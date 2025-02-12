湖北新發掘戰國車馬坑　「3車2馬」同葬...推測為楚國貴族

▲湖北當陽晏坡墓地考古發掘出楚國貴族車馬坑。（圖／翻攝中新社）

記者魏有德／綜合報導

湖北當陽晏坡墓地近期進行考古發掘首發現3車2馬埋葬方式的楚國車馬坑，以馬東輿西的車馬排列，對研究楚國墓葬制度，尤其是車馬埋葬制度增加新考據證明，進一步完善楚國不同等級貴族車馬埋葬制度內容。

《中新社》報導，經大陸國家文物局批准，湖北省文物考古研究院聯合當陽博物館於2024年12月對晏坡墓地進行考古發掘。此次發掘共清理東周時期和漢代墓葬23座，出土青銅器、陶器、玉器等各類文物近百件。

考古項目領隊、湖北省文物考古研究院研究館員胡剛表示，晏坡一號車馬坑保存較好，車輿高度為40公分至50公分，車馬結構清晰，初步判斷埋葬年代為戰國中期。

胡剛進一步說明稱，楚人雖襲周朝禮制，卻形成具有地域特色的車馬埋葬制度，楚國車馬埋葬多為墓葬外設置，且車馬同坑，「迄今楚國所發現的車馬坑從春秋中期開始，持續到戰國晚期，如湖北荊州熊家冢，棗陽九連墩一、二號墓，荊門嚴倉楚墓、塌冢楚墓等均陪葬規模較大的車馬坑，墓主級別為國君、封君以及大司馬、左尹等楚國高級官吏。」

據了解，車馬埋葬制度為中國古代喪葬文化中重要的禮制之一，盛行於商周至秦漢時期，多作為墓葬的附屬設施。胡剛指出，其內容包括具有象徵意義的車馬出行、戰車列陣、馬廄等，又分為墓葬外或墓葬內兩種形式。

此次發現的晏坡一號車馬坑排列於M8冢墓正西側，南北長方形，西邊中部有一斜坡坑道。車馬坑總長9.3公尺、寬3.9公尺、深1.4公尺，坑內橫置3車2馬，雙馬順向擺放在車轅之下，其中，二號車為主車，車上銅飾較多，有車軎、衡末飾、軛首飾、馬銜、三連環、單環以及壁插等，數量近20件。

胡剛強調，此次發現的車馬埋葬形式，異於此前發現的楚國車馬埋葬方式，車轅與馬的前部被放置在壁龕中，車輪立於地面之上，還存在有車無馬等埋葬現象，推斷墓主身份為元士，系比大夫低一級的地方官員。