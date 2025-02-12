　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湖北新發掘戰國車馬坑　「3車2馬」同葬...推測為楚國貴族

▲湖北當陽晏坡墓地考古發掘出楚國貴族車馬坑。（圖／翻攝中新社）

▲湖北當陽晏坡墓地考古發掘出楚國貴族車馬坑。（圖／翻攝中新社）

記者魏有德／綜合報導

湖北當陽晏坡墓地近期進行考古發掘首發現3車2馬埋葬方式的楚國車馬坑，以馬東輿西的車馬排列，對研究楚國墓葬制度，尤其是車馬埋葬制度增加新考據證明，進一步完善楚國不同等級貴族車馬埋葬制度內容。

《中新社》報導，經大陸國家文物局批准，湖北省文物考古研究院聯合當陽博物館於2024年12月對晏坡墓地進行考古發掘。此次發掘共清理東周時期和漢代墓葬23座，出土青銅器、陶器、玉器等各類文物近百件。

考古項目領隊、湖北省文物考古研究院研究館員胡剛表示，晏坡一號車馬坑保存較好，車輿高度為40公分至50公分，車馬結構清晰，初步判斷埋葬年代為戰國中期。

胡剛進一步說明稱，楚人雖襲周朝禮制，卻形成具有地域特色的車馬埋葬制度，楚國車馬埋葬多為墓葬外設置，且車馬同坑，「迄今楚國所發現的車馬坑從春秋中期開始，持續到戰國晚期，如湖北荊州熊家冢，棗陽九連墩一、二號墓，荊門嚴倉楚墓、塌冢楚墓等均陪葬規模較大的車馬坑，墓主級別為國君、封君以及大司馬、左尹等楚國高級官吏。」

據了解，車馬埋葬制度為中國古代喪葬文化中重要的禮制之一，盛行於商周至秦漢時期，多作為墓葬的附屬設施。胡剛指出，其內容包括具有象徵意義的車馬出行、戰車列陣、馬廄等，又分為墓葬外或墓葬內兩種形式。

此次發現的晏坡一號車馬坑排列於M8冢墓正西側，南北長方形，西邊中部有一斜坡坑道。車馬坑總長9.3公尺、寬3.9公尺、深1.4公尺，坑內橫置3車2馬，雙馬順向擺放在車轅之下，其中，二號車為主車，車上銅飾較多，有車軎、衡末飾、軛首飾、馬銜、三連環、單環以及壁插等，數量近20件。

胡剛強調，此次發現的車馬埋葬形式，異於此前發現的楚國車馬埋葬方式，車轅與馬的前部被放置在壁龕中，車輪立於地面之上，還存在有車無馬等埋葬現象，推斷墓主身份為元士，系比大夫低一級的地方官員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《分手擂台》爆紅！　45歲慧慈「淡出9年現況曝光」
快訊／爆跟台大教授共吃美魔女！成大副校長親筆信：曾一起吃飯
S媽獨力養活大S三姊妹！　護女甩酗酒夫霸氣離家
一票人跟風買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法：更賺
快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處遭搜索
28歲空姐騎YouBike遭輾斃！　長榮航空：哀痛不捨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救！　抖音副總：平台支持

美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

汪致重來台悼念受限制　國台辦：善意只是空洞口號

陸智駕「獨角獸公司」爆雷　高管集體離職...不知情員工除夕還加班

小兩會春節前有初步互動　國台辦痛批：沒有歡迎陸居民赴台遊誠意

湖北新發掘戰國車馬坑　「3車2馬」同葬...推測為楚國貴族

上海官員申請來台又被「封殺」　國台辦：民進黨政治操弄毫無底線

上海迎接哈利波特樂園！　2027年開業

美艦穿行台海　解放軍東部戰區：傳遞錯誤信號，增加安全風險

商場手扶梯夾斷2歲童手指！家長轟疏失　網不挺：這很牛

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救！　抖音副總：平台支持

美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

汪致重來台悼念受限制　國台辦：善意只是空洞口號

陸智駕「獨角獸公司」爆雷　高管集體離職...不知情員工除夕還加班

小兩會春節前有初步互動　國台辦痛批：沒有歡迎陸居民赴台遊誠意

湖北新發掘戰國車馬坑　「3車2馬」同葬...推測為楚國貴族

上海官員申請來台又被「封殺」　國台辦：民進黨政治操弄毫無底線

上海迎接哈利波特樂園！　2027年開業

美艦穿行台海　解放軍東部戰區：傳遞錯誤信號，增加安全風險

商場手扶梯夾斷2歲童手指！家長轟疏失　網不挺：這很牛

東區25年「克立瑪咖啡」歇業現轉機　闆娘：不漲租有望

員林佛心素食館飄香30年！招牌炒麵只要15元、內用還能免費續湯

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

碎屍魔親弟照片曝光！通緝逃亡2年「生死不明」　警全面追緝

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救！　抖音副總：平台支持

韓國瑜喊話別提總預算「覆議」　王鴻薇嘆：行政院根本不稀罕

肚子胖比全身胖更致命！　死亡風險比同重量增3成

諾羅病毒肆虐！1人中標「全家團滅」　醫籲：嚴防開學群聚感染

快訊／新北國王今晚爭東超4強壞消息　林書豪拉傷確定不打

黑狗放養出事！台中騎士側面遭撞「手斷了」　警要追飼主是誰

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

大陸熱門新聞

白馬衝下江水救人　回家一周過世了

DeepSeek梁文鋒身價曝光！　有望超越黃仁勳

他放煙火「瞬間自炸」　倒地全身還在燒

商場電梯夾斷2歲童手指　家長轟疏失

川普上任後曾與習近平通話？中國外交部無回應

福建拍到一群「不明飛行物體」

貓眼：《哪吒2》票房恐超《腦筋急轉彎2》

阿嬤踩洋蔥片摔倒　向菜市場索賠85萬元

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

陸委會證實：汪道涵之子來台弔唁辜嚴倬雲

陸田徑女神吳艷妮2025首秀 家鄉出賽60公尺跨欄奪冠後打零分

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

江西「最強釘子戶」公路繞道圍住它 72歲屋主不滿補償仍住屋內

上海迎接哈利波特樂園！　2027年開業

更多熱門

相關新聞

白馬衝下江水救人　回家一周過世了

白馬衝下江水救人　回家一周過世了

湖北省仙桃市日前發生一起溺水意外，有名男子不慎溺水，39歲的男子依立拜見狀後，立即騎白馬下水救人，贏得許多掌聲。遺憾的是，依立拜所騎乘的白馬，11日深夜因為腸道阻塞，已經不幸離世。

陸屁孩自製「鞭炮」…慘被炸斷3根手指

陸屁孩自製「鞭炮」…慘被炸斷3根手指

河北超級大墓堪比慈禧地宮 一器物顯「王者風範」推測是安祿山墓

河北超級大墓堪比慈禧地宮 一器物顯「王者風範」推測是安祿山墓

陸11歲女孩擺攤寫春聯 自賺下學期零用錢最高日進帳3100元

陸11歲女孩擺攤寫春聯 自賺下學期零用錢最高日進帳3100元

荷蘭博物館重大竊案　2500年「黃金頭盔」被盜

荷蘭博物館重大竊案　2500年「黃金頭盔」被盜

關鍵字：

湖北考古楚國車馬坑貴族墓葬文物

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

全台下3天！　雨最大時間曝

應徵台大被抓包！　「神鬼女教授」真實面貌曝

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面