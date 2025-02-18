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超罕見！　3000萬年前「食物鏈霸主」完整頭骨出土

▲▼「巴斯泰特齒獸」（Bastetodon syrtos）。（圖／翻攝自X／@heshamsallam）

▲巴斯泰特齒獸可能的真實樣貌。（圖／翻攝自X／@heshamsallam）

記者張方瑀／綜合報導

考古學家在埃及沙漠地區挖掘出一具罕見的遠古掠食者「鬣齒獸」（Hyaenodonta）頭骨，這項重大發現讓學界得以一窺3000萬年前「食物鏈霸主」的真實樣貌，這類生物兼具貓科的利齒與犬科的強健體型，是當時最具威脅性的捕食者。

根據CNN報導，這具「鬣齒獸」（Hyaenodonta）化石出土於埃及西部沙漠的法尤姆窪地（Fayum Depression），被認為是非洲至今發現最完整的鬣齒獸亞科（Hyainailourinae）頭骨，相關研究成果已發表於《脊椎動物古生物學期刊》（Journal of Vertebrate Paleontology）。

▲▼「巴斯泰特齒獸」（Bastetodon syrtos）。（圖／翻攝自X／@heshamsallam）

▲這次的發現被認為是非洲至今發現最完整的鬣齒獸亞科頭骨。（圖／翻攝自X／@heshamsallam）

負責此項研究的埃及曼蘇拉大學古生物中心博士生阿爾阿什卡爾（Shorouq Al-Ashqar）透露，團隊將該新物種命名為「巴斯泰特齒獸」（Bastetodon syrtos），向古埃及貓首女神巴斯泰特（Bastet）致敬。其短吻部與銳利齒列，使其具備驚人的咬合力，宛如古代版的頂級獵食機器，「我們可以坦白地說，巴斯特多頓就是古埃及森林中的王者。」

研究指出，法尤姆窪地在3000萬年前的漸新世（Oligocene Epoch）曾是一片茂密的熱帶雨林，巴斯泰特齒獸則居於食物鏈頂端，獵捕早期靈長類埃及古猿（Aegyptopithecus）、河馬與大象等大型獵物。

美國杜克大學自然史博物館化石館長伯斯（Matthew Borths）形容，這些遠古掠食者外型類似「肌肉發達的狼獾或比特犬」，擁有龐大的頭部與強勁的咬合肌肉。

此次發現不僅填補鬣齒獸的演化空白，也揭示3400萬年前始新世至漸新世交界期（Eocene-Oligocene boundary）全球降溫導致的大規模物種滅絕現象。研究團隊還發現另一種大型鬣齒獸「賽克邁特獸」（Sekhmetops），進一步證明鬣齒獸類群的非洲起源。

由於食肉動物在生態系統中比草食性動物少，發現古代食肉動物的化石是很罕見的。通常，只能找到牙齒或是部分頭骨的化石。這次發現的這具完整頭骨，讓研究人員能夠了解更多具體的動物特徵，例如它的肌肉附著部位與牙齒大小的比較、大腦的大小，甚至它嗅覺的強度。

奧地利維也納大學古生物學家帕夫（Cathrin Pfaff）則表示，鬣齒獸的滅絕可能與氣候變遷、生態競爭及獵物種類變化密切相關。「最終，這些遠古掠食者可能因高度特化的齒列，競爭不過貓科與犬科動物，走向滅絕之路。」

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