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陸女童溺水臉發紫　「面膜旗袍女」衝救援：我也是一名母親

記者黃翊婷／綜合報導

中國一間酒店的游泳池日前發生女童溺水意外，女童被救上岸時幾乎沒有生命跡象，一名身穿旗袍、敷著面膜的女子剛好路過，見狀立刻上前幫忙做CPR，最後成功救回女童。事後，熱心救人的彭姓女子被網友封為「面膜女俠」，她低調回應，自己也是一名母親，有一個女兒，這只是一件小事，女童平平安安的就夠了。

女童溺水，面膜女急救援：我也是一名母親。（圖／翻攝自微博／笑圈少女）

▲彭女臉上面膜還來不及拿掉，就立刻加入搶救溺水女童。（圖／翻攝自微博／笑圈少女）

根據陸媒《紅星新聞》報導，彭女（28歲）春節期間和朋友、家人一起到西雙版納旅遊，兩家人住在不同的飯店，10日晚上她前往朋友入住的飯店找朋友玩，意外發現有一名女童在游泳池溺水，女童被抱上岸時臉色發紫，幾乎沒有生命跡象，當時她幾乎是本能反應，立刻上前進行CPR救援。

「我也是一名母親，有一個女兒。」彭女提到，自己雖然沒有正式受訓，但自學過一些急救方面的知識，CPR做了大概3至5分鐘，獲報趕來的特警就接手繼續施救，在大家的共同努力之下，女童才逐漸恢復意識，送醫治療之後已無大礙。

相關影片在網路上流傳開來，由於彭女當時臉上還敷著面膜，因而被網友封為「面膜女俠」。彭女低調表示，這件事情對她來說只是小事，相信換作任何一個人都會出手幫助，她不希望因為此事影響到自己的生活，女童平平安安的就夠了。

至於沒有學過CPR是否可以幫忙施救，根據台灣義大醫院急診醫學部介紹，若民眾沒有學過CPR，但又遇上緊急狀況時，可以撥打119（請留意各國急難救助報案專線的號碼可能不同），並將電話開啟擴音，救援人員會進行線上指導，過程中除非有特別理由，例如將患者移至安全區域、上救護車等等，請盡量不要停止CPR超過10秒鐘。

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