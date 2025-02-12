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黑橋牌香腸博物館結合地方文藝　推出「匠心紙藝-民俗文化展」

▲黑橋牌香腸博物館結合地方文化推出「匠心紙藝-民俗文化展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黑橋牌香腸博物館結合地方文化推出「匠心紙藝-民俗文化展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

結合廟宇文化與手工紙藝的「匠心紙藝-民俗文化展」於2月11日至4月6日在黑橋牌香腸博物館展出，這場結合文化、藝術與民俗的展覽，作品材料以蓮花紙為素材，打造出一件件匠心獨具的藝術作品。

▲黑橋牌香腸博物館結合地方文化推出「匠心紙藝-民俗文化展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲四大神獸之一-青龍，展現結合傳統信仰與紙藝文化的精緻。

黑橋牌香腸博物館指出，不僅讓觀眾欣賞到精緻的紙藝作品，更讓青少年朋友能夠認識了解傳統廟會遶境的樣貌和型式，及即將失傳的傳統藝陣，讓人重新認識廟宇文化本身的藝術價值，帶領民眾體驗更多的台灣文化之美！

▲黑橋牌香腸博物館結合地方文化推出「匠心紙藝-民俗文化展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲月下老人與龍船，祝福所有的情人們甜甜蜜蜜，是兼具環保與藝術創作，古老工法與環保理念的結合。

 本次展覽將融合宮廟傳說與台灣地方民俗文化，透過紙藝的奇妙技法，將開路鼓、報馬仔、舞獅陣、八家將陣、十二婆姐、等傳統廟會陣頭，註生娘娘、九天玄女、神祇法船及神轎一一呈現。而月下老人與四大神獸-青龍、白虎、朱雀、玄武也將成為展覽的一大亮點，這些極具象徵意義的角色和神獸，將以精緻的紙雕技法呈現，表現出傳統信仰與神話故事的深厚底蘊。隨著西洋情人節的到來，香腸博物館也在月下老人的龍船處準備了糖果，要祝福所有的情人們甜甜蜜蜜。

▲黑橋牌香腸博物館結合地方文化推出「匠心紙藝-民俗文化展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲利用沒有用到的物品為材料製作的八家將，臉部勾勒與細節維妙維肖。

▲黑橋牌香腸博物館結合地方文化推出「匠心紙藝-民俗文化展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由經驗豐富的傳統紙藝達人-黃王錦英老師，帶領一群來自不同社會階層的紙塑技藝師傅齊聚社團法人高雄市碧峰慈善關懷協會，經過兩年時間將地方民俗文化中的元素化為藝術之作。錦英老師在導覽的過程中也介紹每個作品中使用的回收材料，不僅有紙捲、小朋友長大後用不到的玩具推車、月餅紙盒、過時的元宵提燈及布袋戲偶和節慶花籃使用後遺留的緞帶、寶特瓶罐等，這些回收材料不僅賦予作品新的生命，也傳遞著對環境保護的重視。透過師傅們的巧手巧思，融合了鑲、崁、併、織、築等古老技法，再用上彩繪、紮、疊等技巧，展現出台灣民間藝術的無窮魅力。讓藝術創作與可持續發展的理念相結合，為觀眾帶來深刻的啟發。這些作品不僅是精緻的藝術品，更是手藝的傳承，每一件作品都蘊含著老師傅對技藝的堅持與熱愛，將傳統信仰的深厚文化底蘊以全新的方式呈現。

▲黑橋牌香腸博物館結合地方文化推出「匠心紙藝-民俗文化展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這場展覽不僅保留了工匠精神，也讓現代觀眾能夠體會到古老技術與當代藝術的完美融合，並向大家展示出如何在創作過程中實踐環保理念，讓紙藝創作不僅是對美學的追求，更是對地球資源的尊重和保護。

▲黑橋牌香腸博物館結合地方文化推出「匠心紙藝-民俗文化展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

展覽期間，除了可以欣賞到這些精美的「紙藝」作品，還可以深入了解傳統廟會的歷史背景，並感受台灣獨特的民俗文化魅力。不僅讓民眾能欣賞藝術之美，還能了解紙藝大師們如何將古老的手工技藝與當代藝術相結合，創作出一件件動人心弦的作品，並將這些寶貴的手藝傳承下去。

 ▲黑橋牌香腸博物館結合地方文化推出「匠心紙藝-民俗文化展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黑橋牌香腸博物館。

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