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台南山上花園水道博物館櫻木花道初現　寒流過後花況可期

▲台南山上花園水道博物館特別規劃「櫻木花道」，讓中央步道變身粉色花海，只待寒冷天氣過去，便能迎來燦爛滿開的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館特別規劃「櫻木花道」，讓中央步道變身粉色花海，只待寒冷天氣過去，便能迎來燦爛滿開的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年歲末年初，在台南山上花園水道博物館報到的櫻花，今年受到接連寒流影響，延遲生長，估計約僅有1成開花；但因不少枝頭都可見花苞，預計這兩波寒流過後，應可盛開，館方估計時間點大約落在228連假，園區特別規劃「櫻木花道」，讓中央步道變身粉色花海，只待寒冷天氣過去，便能迎來燦爛滿開的美景。

▲台南山上花園水道博物館特別規劃「櫻木花道」，讓中央步道變身粉色花海，只待寒冷天氣過去，便能迎來燦爛滿開的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局代理局長林韋旭指出，台南山上花園水道博物館是國內最大的國定古蹟，園區內擁有自日治時期遺留的百年羅漢松、琉球松、玉蘭花等，2016年起更在專家協助下於淨水池區種植超過500棵櫻花，包括河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻，每年春節前後，櫻花盛開，已成為台南市民最期待的賞花景點。

然而，2023年接連的強風豪雨導致60餘棵櫻花倒伏，影響景觀。索性由洪三雄、李壯源兩位企業家，以及浤鼎建設、環球水泥、吳金茂文教基金會的支持，順利完成櫻花補植計畫。目前新植櫻花已適應環境，預計春節前後便能綻放，讓賞花民眾不再失望。

▲台南山上花園水道博物館特別規劃「櫻木花道」，讓中央步道變身粉色花海，只待寒冷天氣過去，便能迎來燦爛滿開的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

原本中央步道有種植櫻花，但因空間太小，狀況一直不佳，今年趁著整理，將原本的櫻花移植，改種植波斯菊及百日草等草花，目前已經熱情盛開，搭配一旁櫻花木，有遊客打趣的說，這裡就可以請日本動漫知名人物「櫻木花道」代言，也增添話題。

▲台南山上花園水道博物館特別規劃「櫻木花道」，讓中央步道變身粉色花海，只待寒冷天氣過去，便能迎來燦爛滿開的美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了櫻花，園區內還有新亮點——通往淨水池的路旁，冰點冷氣附近的百日草已悄然盛開，繽紛花海成為今年春天的隱藏秘境。C館旁更撒下波斯菊花籽，目前也已經陸續綻放，加上紫花藿香薊花海，還有圍牆的九重葛花籬，讓博物館和周遭充滿浪漫。

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