碎屍漂進高雄港！27號碼頭又尋獲4屍塊　累計已尋獲76塊

▲警方連日在高雄港區等水域進行打撈，鞏固碎屍案犯罪證據。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄男子張介宗犯下震驚社會的碎屍案，至今仍不肯認罪，警方打撈作業今（18）日邁入第13天，今日陸續在27號碼頭渠底發現4塊屍塊。根據統計，截至今日共尋獲76塊屍塊，陸續送交法醫鑑驗，並持續蒐集相關事證，鞏固本案犯罪證據。

繼11日有民眾在亞灣區撈獲屍塊，經比對確認是林婦的腹部及肚臍後，13日上午警方又在港區25號碼頭海面打撈到2塊屍塊，緊急送往相關單位進行鑑定。警方研判，受大潮影響多數屍塊已漂向外海，搜索重點鎖定亞灣與25至27號碼頭，希望能有更進一步的發現。

▲警方將打撈到的屍塊送往相驗，再送DNA鑑驗。（圖／記者吳世龍攝）

警方今日在27號碼頭渠底再度打撈到4屍塊，分別為3*2、3*5、5*6、3*6cm等疑似人體組織。專案小組至今打撈行動未中斷，秉持科學鑑識辦案精神，後續送交法醫鑑驗，並持續蒐集相關事證，鞏固碎屍案犯罪證據。

根據統計，截至今日共尋獲76塊屍塊，昨（17）日經由法醫相驗疑似屍塊共有28塊，其中初步排除17件非人體組織，剩餘檢體中，其中1件鑑驗出肝臟組織DNA型別與林姓被害人相符，2件人體組織待鑑驗DNA。

▲▼警方連日在高雄港區等水域進行打撈，鞏固碎屍案犯罪證據。（圖／記者吳世龍攝）

截至目前確認的屍塊之中，統計楠梓林姓被害人共36塊、左營張姓被害人2塊，但第一位失蹤的張嫌大嫂至今未尋獲相關遺骸。