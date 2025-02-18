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女模屍檢出爐！遭逼吸毒「全裸暴斃」曼谷飯店　中國金主潛逃出境

▲▼女模遭逼吸毒「全裸暴斃」曼谷飯店！屍檢出爐　中國金主潛逃出境。（圖／Khaosod、Channel 8）

▲女模生前最後身影曝光，驗屍結果出爐。（圖／Khaosod、Channel 8）

記者王佩翊／編譯

泰國21歲女模艾拉達（ไอรดา,，Airada）10日被發現陳屍曼谷飯店客房，疑似遭到中國籍金主逼迫吸毒導致死亡。儘管警方第一時間展開調查並追緝該名男子，但中國籍嫌犯仍順利潛逃出境。如今死者的驗屍結果出爐，確定是循環系統衰竭致死。至於體內是否含有毒品仍需等待血液檢驗結果出爐才能確認。

根據khaosod報導，艾拉達9日以6000泰銖（約新台幣5818元）的報酬接下陪侍中國籍男子的工作。兩人9日晚間11時16分一同入住曼谷一間飯店，徹夜縱慾，然而10日上午中國籍男子才發現女子失去意識，隨即通知飯店人員。救護人員趕到現場，確認女子死亡後，男子竟當場離開飯店。

▲▼女模遭逼吸毒「全裸暴斃」曼谷飯店！屍檢出爐　中國金主潛逃出境。（圖／Khaosod、Channel 8）

▲▼中國籍男子發現女子死亡後，隨即逃離現場。（圖／Khaosod、Channel 8）

▲▼女模遭逼吸毒「全裸暴斃」曼谷飯店！屍檢出爐　中國金主潛逃出境。（圖／Khaosod、Channel 8）

警方到場後，發現現場有「開心水」（Happy Water）與K他命等多項毒品與酒精飲料。報導指出，開心水是一種中國流行的毒品，內含8種不同的成分，其中4種具有抑制中樞神經作用，另外4種則具有刺激神經的效果，且當中含有「迷姦藥」成分。此類毒品若與酒精混合，將加速毒素進入血液，引發循環系統衰竭。

根據初步驗屍結果，艾拉達的死因為循環系統衰竭，與現場證物相符。至於死者體內是否殘留毒品仍待法醫進一步檢測，因為部分毒物須透過血液檢驗才能確認。

此外，毛髮檢測也是驗毒方式之一，但由於死者遺體已經火化，無法進行相關檢驗，因此最終仍需等待血液分析結果。艾拉達的家屬曾強調，她生前沒有吸毒習慣，警方不排除是遭到中國金主遭強迫使用毒品，進而導致死亡。

警方雖然第一時間介入調查，並追查男子下落，不過根據最新消息，涉案的中國籍男子已成功潛逃出境。對此，外界質疑警方行動過慢，未及時限制嫌犯出境。

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