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溫差大陷中風危機！高雄女起床半身無力　醫與時間賽跑移除血栓

▲左圖為急性大腦動脈栓塞，右圖為已除血栓讓血流恢復正常。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲左圖為急性大腦動脈栓塞，右圖為移除血栓讓血流恢復正常。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

低溫、日夜溫差大都是腦中風好發季節。高雄一名70多歲潘奶奶，近日起床時，發現左半身無力、口齒不清，家人即時將她送往急診，診斷為「急性大腦動脈栓塞」，經執行腦中風動脈取栓手術，成功移除血栓，並順利度過腦中風急性期，目前已轉院到地區醫院接受「中風急性後期整合照護計畫」的復健治療。

腦中風是全球人口死亡與失能的主要原因之一，依據衛福部國人十大死因統計顯示，腦血管疾病位居國人10大死因的第4位。腦中風可分為缺血性、出血性兩大類，其中缺血性腦中風佔了80%。

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過去，缺血性中風主要治療方式為「血栓溶解劑（rt-PA）」，希望能打通血管，或施行「顱內動脈取栓手術」。然而，這2種治療方式都有時間上的限制。

▲▼小港醫院神經科林子超醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港醫院神經科林子超醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

小港醫院神經科林子超醫師表示，對於阻塞較嚴重、阻塞在較大血管的患者，注射rt-PA的效果可能有限，此時就應考慮動脈血栓移除術。

林子超表示，顱內動脈取栓手術是目前已逐漸普及的急性腦導管治療方式，醫師會從病人鼠蹊部的股動脈進行穿刺，藉由不同的導管組合，將抽吸導管或支架，從下肢動脈逆行到血栓塞住的顱內血管處，將血栓藉由支架取出或負壓吸出。相較於以往的血栓溶解劑治療及保守藥物治療，大血管梗塞的病患在接受顱內動脈取栓手術後，能獲得更積極的治療效果以及更好的預後。

事實上，自2023年11月起，動脈取栓術的給付條件已從中風後8小時延長至24小時內，這項改變的優點可讓在大血管梗塞的中風，提供給病患更積極的治療效果。相較於血栓溶解劑治療，可治療病情更嚴重、送達急診時間更久的中風病患。

▲小港醫院具備取栓資格資師與跨專科醫療團隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港醫院具備取栓資格資師與跨專科醫療團隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

林子超指出，在執行手術過程中，可直接探查病患血管狀況，並發現其他隱藏的血管性病灶，如血管壁剝離、血管瘤或動靜脈畸形等。

林子超提醒，春季氣溫變化大，有時氣溫驟降或突然升高，民眾要多留心身體徵兆，若出現口嘴歪眼斜、單側肢體無力或四肢無力、意識不清、言語不清溝通困難或無法說話、視覺障礙等症狀，應第一時間就醫。

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