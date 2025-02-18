駕駛突昏迷！硬頂前車猛嚕百米「車底狂竄白煙」　驚悚畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區日前發生一起車禍，一名轎車駕駛開車開到一半，突然失去意識，腳踩著油門追撞前車，前方的休旅車一路被緊貼硬頂，轎車車底則開始竄煙，嚇得休旅車乘客趕緊下車逃開。由於事發地點就在派出所前，員警發現後趕緊衝出拿滅火器灑水降溫，並將車內的駕駛攙扶到所內休息，所幸事故沒有沒有造成人員受傷。

事故發生在16日下午2點29分，當時苓雅分局民權路派出所員警突然聽到門外「碰」了一聲，發現一部轎車追撞休旅車，導致休旅車撞上中央分隔島後停下，沒想到下一秒，轎車車底開始竄出大量白煙，休旅車駕駛和乘客紛紛逃下車躲避。

▲轎車駕駛車開到一半突然昏迷，追撞後車底突然竄出濃煙。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警走出門外查看，發現轎車駕駛疑在車內不省人事，而轎車已被濃煙環繞，一群員警連忙走出門外協助，立即進行交通管制，並使用滅火器撒水降溫，避免車輛產生爆炸，並將車內駕駛攙扶到派出所內休息。

警方調查，當時33歲余姓男子駕駛轎車，因身體不適，突然失去意識，持續採住油門，才會追撞上46歲羅姓男子駕駛的休旅車而肇事，所幸事故沒有人受傷，至於詳細肇因仍須交由交通大隊進一步判定。

▲多名員警衝出門外協助，並將意識不清的駕駛攙扶到所內休息。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲白色轎車緊貼休旅車，撞到中央分隔島才停下。（圖／記者許宥孺翻攝）