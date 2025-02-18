龍發堂2度滅堂！高市府今突擊進場...4精障者安置凱旋醫院

▲高雄龍發堂半世紀以來收容全國各地精神疾病患者，今日遭遇2度滅堂。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄龍發堂創立50多年以來，遊走在法律灰色地帶，全盛時期，曾收容達千名精神疾病患者，讓龍發堂成了精神病院的代名詞。2017年寺內發生傳播疫情，衛生局強制介入503名安置患者後，又有家屬偷偷將患者帶回龍發堂，今(18日)衛生局帶隊突擊，在廟方配合下，市府評估4名精障者後，將患者安置於凱旋醫院，龍發堂再度遭清空。

龍發堂創辦人釋開豐過去創立「感情鍊」療法，將嚴重患者和相較輕微患者以鐵鍊相互銬在腰際，稱是兩人在生活方面可以互相扶助，並教導他們養雞、種菜、做成衣加工，但作法備受爭議。

龍發堂2017年7月初及9月底，陸續爆發阿米巴痢疾及肺結核法定傳染病群聚事件，遭到衛生局強勢介入，將503名堂眾移至合法立案機構收至。但有不少家屬無法承受照顧壓力，又掏錢將患者送進龍發堂，盼廟方照顧終身。

▲龍發堂曾創下「感情鍊」療法，但備受爭議。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局年年前往稽查，發現廟方持續收容堂眾，但無奈法規對於非法設立精神照護機構並沒有相關開罰依據，直到修正後的《精神衛生法》於去年12月14日上路施行，可針對未依法設立精神照護機構進行約束，又被業界稱為「龍發堂條款」。

有法源依據後，衛生局於今年1月6日前往龍發堂稽查，又發現廟方仍收容4名精神疾病患者，違反精神衛生法第21條第4項，依法裁罰龍發堂負責人6萬元，這也是全國第一張罰單。

▲▼龍發堂2度遭滅堂，衛生局指揮凱旋醫院團隊進場完成就醫安置。（圖／記者許宥孺翻攝）

為保障精障者法定權益，衛生局持續稽查非法精神照顧機構，今日下午衛生局長黃志中帶隊，無預警突擊龍發堂，發現廟方持續收容4名精神障礙者，現場由市立凱旋醫院團隊評估患者精神狀況。

衛生局表示，經市立凱旋醫院團隊評估後，並在龍發堂配合下，現已完成4名精神疾病患者轉銜至凱旋醫院就醫安置作業。