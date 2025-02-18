　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

龍發堂2度滅堂！高市府今突擊進場...4精障者安置凱旋醫院

▲▼龍發堂內部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄龍發堂半世紀以來收容全國各地精神疾病患者，今日遭遇2度滅堂。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄龍發堂創立50多年以來，遊走在法律灰色地帶，全盛時期，曾收容達千名精神疾病患者，讓龍發堂成了精神病院的代名詞。2017年寺內發生傳播疫情，衛生局強制介入503名安置患者後，又有家屬偷偷將患者帶回龍發堂，今(18日)衛生局帶隊突擊，在廟方配合下，市府評估4名精障者後，將患者安置於凱旋醫院，龍發堂再度遭清空。

龍發堂創辦人釋開豐過去創立「感情鍊」療法，將嚴重患者和相較輕微患者以鐵鍊相互銬在腰際，稱是兩人在生活方面可以互相扶助，並教導他們養雞、種菜、做成衣加工，但作法備受爭議。

龍發堂2017年7月初及9月底，陸續爆發阿米巴痢疾及肺結核法定傳染病群聚事件，遭到衛生局強勢介入，將503名堂眾移至合法立案機構收至。但有不少家屬無法承受照顧壓力，又掏錢將患者送進龍發堂，盼廟方照顧終身。

▲▼龍發堂內部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲龍發堂曾創下「感情鍊」療法，但備受爭議。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局年年前往稽查，發現廟方持續收容堂眾，但無奈法規對於非法設立精神照護機構並沒有相關開罰依據，直到修正後的《精神衛生法》於去年12月14日上路施行，可針對未依法設立精神照護機構進行約束，又被業界稱為「龍發堂條款」。

有法源依據後，衛生局於今年1月6日前往龍發堂稽查，又發現廟方仍收容4名精神疾病患者，違反精神衛生法第21條第4項，依法裁罰龍發堂負責人6萬元，這也是全國第一張罰單。

▲▼龍發堂2度遭滅堂，衛生局指揮凱旋醫院團隊進場完成就醫安置。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼龍發堂2度遭滅堂，衛生局指揮凱旋醫院團隊進場完成就醫安置。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼龍發堂2度遭滅堂，衛生局指揮凱旋醫院團隊進場完成就醫安置。（圖／記者許宥孺翻攝）

為保障精障者法定權益，衛生局持續稽查非法精神照顧機構，今日下午衛生局長黃志中帶隊，無預警突擊龍發堂，發現廟方持續收容4名精神障礙者，現場由市立凱旋醫院團隊評估患者精神狀況。

衛生局表示，經市立凱旋醫院團隊評估後，並在龍發堂配合下，現已完成4名精神疾病患者轉銜至凱旋醫院就醫安置作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
曹興誠提告「求償1億元」！謝寒冰：我好期待
「柯文哲今天才知道爸爸過世」　告別式時間確定在3月10日
快訊／國一7車連撞重大車禍！2人無生命跡象　全線封閉中
陳妍希終結8年婚姻　閨蜜楊丞琳力挺：永遠支持
關西服務區火燒車！烈焰吞噬BMW X5畫面曝　近3百萬燒毀了
山溝清淤泥「挖到一根人骨」！　警到場挖出整具骸骨
快訊／王大陸閃兵連環爆！　又1人遭逮
投球計時可能再縮短！　熱身賽試行新規則

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

查緝改裝車驚見無照猴「一路逆向放煙火」　警車在旁邊也不怕

快訊／國一7車連撞重大車禍！2人拋車外無生命跡象　全線封閉中

快訊／新光三越氣爆中檢再傳喚5人　累計23證人訊後均請回

關西服務區火燒車！烈焰吞噬BMW X5畫面曝　近3百萬燒毀了

台中新光三越櫃姐不滿到台北工作　台灣萊雅：尊重並及時調整排班

彰化首件地面師詐騙案！假檢警勾結律師地政士　董娘痛失1.1億　　　　

快訊／王大陸閃兵連環爆！警再逮1逃兵　累計帶回12人

女台88被撞噴「斷3截」慘亡！警曝關鍵原因　揭遠離死神步驟

山溝清淤泥「挖到一根人骨」！工人急報案　警到場挖出整具骸骨

還在煮菜就出門引火警！警報器狂響　鄰居急打119

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

查緝改裝車驚見無照猴「一路逆向放煙火」　警車在旁邊也不怕

快訊／國一7車連撞重大車禍！2人拋車外無生命跡象　全線封閉中

快訊／新光三越氣爆中檢再傳喚5人　累計23證人訊後均請回

關西服務區火燒車！烈焰吞噬BMW X5畫面曝　近3百萬燒毀了

台中新光三越櫃姐不滿到台北工作　台灣萊雅：尊重並及時調整排班

彰化首件地面師詐騙案！假檢警勾結律師地政士　董娘痛失1.1億　　　　

快訊／王大陸閃兵連環爆！警再逮1逃兵　累計帶回12人

女台88被撞噴「斷3截」慘亡！警曝關鍵原因　揭遠離死神步驟

山溝清淤泥「挖到一根人骨」！工人急報案　警到場挖出整具骸骨

還在煮菜就出門引火警！警報器狂響　鄰居急打119

台企銀遭搜索　金管會證實：已提交重大偶發事件報告

汪精衛「是愛國者又是叛國賊」！國光劇團挑戰爭議人物複雜面

姚冠瑋9下再見安！悍將11：10逆轉韓職巨人

一票人搞錯！遺囑「用電腦打字」無效　4常見問題...律師解答

湘瑩備卵21顆！羞認「要做孕前檢查」　42歲求好孕：希望生得出來

川普加徵25％鋼鋁稅　友鋮：本就有競爭優勢無太大影響

楊丞琳、李榮浩「泰國浪漫婚禮藏一年」原因曝光！　地點也被挖出

鋼鐵新兵友鋮3月中旬掛牌上櫃　今年營收估成長10％

查緝改裝車驚見無照猴「一路逆向放煙火」　警車在旁邊也不怕

陳曉昔爆淨身出戶求離婚　「斷聯陳妍希」內幕被挖

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

社會熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

獨／王大陸豪砸100萬！裝「心臟問題」騙過醫

快訊／王大陸涉閃兵遭逮！檢警帶回11人調查

嫩妹舒壓狂吸老司機　一原因秒拋男客不做了

王大陸閃兵被逮！集團手法曝光　3編劇+導演「騙醫師開假證明」

快訊／王大陸百萬閃兵「15萬交保」！沒一句道歉沉默離開

國道未繫安全帶挨罰！她提告辯「胸部大會破皮」

即／竹聯幫主治喪委員77人名單曝光

即／26歲台大醫學霸裝病閃兵　獲10萬交保

即／柯爸病逝！柯弟代捧牌位赴私人會館

快訊／涉閃兵遭逮！王大陸移送新北地檢署

王大陸閃兵遭逮！26歲台大醫學霸也被抓

彰化最大廢墟要拆了　黃金帝國18日開拆

更多熱門

相關新聞

「鞋全家福」默默屹立超過30年　鳳山店面6160萬轉手烘焙材料商

「鞋全家福」默默屹立超過30年　鳳山店面6160萬轉手烘焙材料商

連鎖鞋店「鞋全家福」成立至今已逾30年，大多在鬧區一開多年，有不少民眾疑惑為何能屹立不搖？根據實登，高雄鳳山全家福自由店去年轉手，成交價6160萬元，新買家為專營西點麵包烘培原料背景的自然人，專家表示，該店鄰近LALAPORT，可自用可收租先卡位。

車開到一半突昏迷！撞前車「車底狂竄煙」

車開到一半突昏迷！撞前車「車底狂竄煙」

即／碎屍案新進展！又驗出楠梓林婦肝臟

即／碎屍案新進展！又驗出楠梓林婦肝臟

機車變「行動回收場」半路燒成火球

機車變「行動回收場」半路燒成火球

知名燒肉店倒閉欠租623萬判賠租金繼續付

知名燒肉店倒閉欠租623萬判賠租金繼續付

關鍵字：

高雄衛生局龍發堂龍發堂條款精神衛生法

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！

陳妍希剛官宣離婚秒發聲明！　3重點「傷害家人不可取」

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面