柯爸病逝！民眾黨明早赴新竹拈香　黃國昌「父喪未滿百日」不便出席

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，「柯爸」柯承發於昨（17日）早上8時40分過世，享耆壽94歲，民眾黨主席黃國昌表示，全黨上下會做柯文哲家人最堅強的後盾。據了解，民眾黨中央黨部與立院黨團將於明（19日）集體到新竹拈香，但因黃國昌父喪未滿百日，依習俗較忌諱參加喪禮，所以不會到場，但已有致電柯家人表達哀悼之意。

「柯爸」柯承發於昨早8時40分在新竹台大醫院過世，遺體已送至新竹市殯葬管理所。由於柯文哲遭羈押禁見中，因此昨晚由柯文哲的弟弟柯宇謙代捧牌位前往私人會館，家屬低調不希望不相干人打擾。

但柯爸離世消息，民眾黨全黨上下相當悲傷，並希望趕快到場拈香。據了解，民眾黨今與柯家人確認後，民眾黨秘書長周榆修將於明（19）早9時許，率中央黨部一級主管及立委張啓楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、吳春城等，一同到新竹拈香致意。

此外，由於黃國昌同為父喪，傳統習俗在百日內或4個月內不方便參加喪禮，民眾黨與黃國昌本人透過柯妻陳佩琪向「柯媽」何瑞英轉達後，柯家人表示感謝黃國昌一直以來幫忙，並尊重傳統民俗，因此確定黃國昌明不會到新竹拈香。