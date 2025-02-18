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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊抱怨黃國昌對話流出　凌濤：代表她就是民進黨協力者

▲▼ 國民黨召開「綠式雙標再一樁 提覆議卻要『藐視議會罪』？」記者會，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜等出席。 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲凌濤認為，黃珊珊就是臥底在民眾黨的綠營協力者。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨立委黃國昌上周當選黨主席，成為前主席柯文哲接班人，卻遭鏡週刊爆料，在野在立院推國會改革「藐視國會罪」引發違憲爭議時，民眾黨立委黃珊珊曾經向柯文哲抱怨「國昌收不回來」，直指有「昌珊心結」。國民黨桃園市議員凌濤今（18日）表示，黃珊珊的無間道角色已行跡敗露，代表她就是民眾黨內的民進黨協力者。

凌濤說，鏡週刊上周指黃珊珊向柯文哲請命「要跟國台辦聊聊」，又選擇出國、不出席選罷法覆議案投票，讓民眾黨和小草承受民進黨所有壓力，也不出來講清楚，存何居心？現在她不演了，這份LINE訊息證明，黃珊珊確實是中間的影武者，還跟柯文哲吹耳邊風，一點格局都沒有。

凌濤指出，黃珊珊還對柯說，接下來財劃法她會去找民進黨討論，證實她就是白營裡面民進黨的窗口，就是臥底行為的操作，為的就是不讓藍白在立法院政策推行這麼順利，這就是黃珊珊對於國家政策歷史罪人的定位，還要演到什麼時候？

凌濤也說，自己尊重民眾黨的決策，但光是這封LINE訊息就足以對黃珊珊祭出停權，甚至要求她退黨，黃珊珊心不在民眾黨，更不在在野的六成力量，而是在四成的民進黨，民眾黨如果還有人要為黃珊珊辯護，「很抱歉，不要搞了」，有個人一天到晚在大後方搞事，還要怎麼作戰？他認為，面對大罷免時代，在野力量要對抗專制獨裁的民進黨，拜託先好好處理黃珊珊，因為黃珊珊已完全走調。

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