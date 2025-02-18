背包客旅遊愛上印度　女海灘遭性侵虐殺「8年後凶手獲判重刑」

▲死者的冤屈終於在8年後獲得伸張。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭28歲女子麥可洛琳(Danielle McLaughlin)2017年在印度當背包客旅行時，遭當地男子巴赫加(Vikat Bhagat)性侵殺害，遺體在當地海灘附近森林中被發現，臉上、身上滿是恐怖傷痕。案件發生8年後，凶嫌終於被判處重刑。

印度果阿邦(Goa)法院17日宣判，現年31歲男子巴赫加，2017年3月在當地海灘性侵並且殺害28歲女遊客麥可洛琳，判處2項終身監禁，法院還對每項罪行判處25,000印度盧比（約台幣9,424元）罰金。

擁有英國與愛爾蘭雙重國籍的女子麥可洛琳，前往印度旅遊後愛上當地，所以隔年再度前往，預計參加五彩節(Holi festival)活動，沒想到命喪異鄉，遺體2017年3月14日清晨被人在果阿邦恰納喬納(Canacona)海灘附近的森林中發現。

死者被人發現時，臉上和身上有大量傷痕，尤其臉部被玻璃瓶刻意毀容，使得警方第一時間難以辨識身分，驗屍發現她是因為頭部出血與頸部受到嚴重傷害身亡。

事件發生後，印度警方雖然很快就逮捕到犯人，但多年來一直無法把人定罪，因為原本第一時間認罪的巴赫加，後來以一封多達29頁的信撤回供訴，聲稱案件其實是另外3名男子犯案，不過警方後來排除了其他涉案者的嫌疑。近來判決結果出爐讓死者家屬表示，「這是一場持續8年的戰鬥，正義終於獲得伸張」。

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