繼父猥褻性侵繼女4年183次　賠償金額曝光！還要關11年半

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名繼父被指控利用與家人同住的機會，4年間對未成年的繼女施以猥褻或性侵，共計183次，刑事部分被判處有期徒刑11年6個月。民事部分，繼女提告求償165萬元，經法院審理之後，最終獲判賠償105萬元，全案仍可上訴。

▲繼父對繼女猥褻、性侵長達4年。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該名繼父利用同住的機會，對當時未滿14歲的繼女施以強制猥褻及強制性交行為，次數極為頻繁、密集，4年間共計侵犯183次，導致繼女身心受創，至今仍無法過上安定的生活。

刑事部分，繼父被法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑11年6個月。民事部分，繼女對繼父提告求償165萬元，扣除繼父先前已經賠償的15萬元，仍要再賠償150萬元。

面對繼女的控訴，繼父經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

此案在本月中旬於法院開庭審理，法官認為，繼父理應撫育、照顧繼女，卻為了一己私慾，罔顧倫常，長期對繼女施以性侵害，他的行為惡劣且侵害情節重大，對繼女的生理或心理均造成嚴重影響，考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素，最終判他應賠償繼女105萬元較為適當，全案仍可上訴。

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