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13年前帶鄰家女孩進房摸私處　彰化阿伯賠35萬換免囚

▲桃園市某國中王姓代課教師於2022年7月間對未滿16歲國中女生徒手撫摸其胸部、大腿等私密處猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化1名阿北對鄰居女幼童摸私密處猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名女孩13年前就讀幼兒園時，遭已婚鄰居阿雄(化名)帶到房間內伸魔掌摸私密處，去年經由學校輔導室通報，女孩媽媽陪同到警局提告，阿雄偵訊時坦承犯行，以35萬元成立調解；法官依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處1年8月徒刑。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並禁止與被害人接觸，還要參加4次法治教育。全案可上訴。

依據判決書內容指出，2011年間某日下午，當年女孩還小，對性及猥褻行為知識及判斷能力尚未成熟，無法表達，阿雄帶著當時就讀幼兒園鄰居女孩，回到住處房間內，將女孩抱在大腿間，徒手撫摸私密處猥褻得逞。

事隔13年至2024年，女孩長大了，在學校輔導室對老師提及此事時，學校老師才告知女孩此為性侵害案件並進行通報，女孩在母親陪同下報警處理，全案因此曝光。

法官審酌被告為逞一己私慾，強制猥褻犯行，造成女孩身心受創，由於阿雄警詢、偵訊及地院審理時皆坦承不諱，當場給付35萬元成立調解，告訴人也不追究相關刑事責任，並同意給予其緩刑宣告而原諒被告，因此依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年8月。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，期間並完成加害人處遇計畫。並禁止對被害人女子騷擾、接觸、跟蹤等行為，應接受地檢法治教育4場次，全案可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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