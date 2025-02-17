陸93歲阿公性侵未成年　判15年「生活不能自理」免收監

▲老翁性侵被判刑，但卻不用入監。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名93歲的老翁因性侵未成年人被判有期徒刑15年，但卻不用進監獄坐牢，原因是看守所認為老翁「生活不能自理」，拒絕收監。

根據《澎湃新聞》報導，老翁於2022年犯罪，性侵了一名未成年人。法院依據大陸「強姦罪」的加重情節予以重判15年有期徒刑。不過，看守所卻因為老翁生活不能自理而拒絕收監，建議暫予監外執行。

根據大陸的法律規定，75周歲以上的人犯罪在量刑、服刑等多方面可獲從輕或減輕等法律待遇，或基於現實情況而不予收監服刑。

根據大陸《刑事訴訟法》第二百六十五條，對於被判處有期徒刑或者拘役的罪犯，規定了3種可以暫予監外執行的情形。（一）有嚴重疾病需要保外就醫的；（二）懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；（三）生活不能自理，適用暫予監外執行不致危害社會的。對被判處無期徒刑的罪犯，有前款第二項規定情形的，可以暫予監外執行。

《暫予監外執行規定》對於強姦犯罪的監外執行有明確條件限制，對於判10年刑期的，應當執行原判決刑期的三分之一以上。

不過，第七條的第二款卻又規定，對未成年罪犯、六十五周歲以上的罪犯、殘疾人罪犯，適用前款規定可以「適度從寬」。第三款規定，對患有本規定所附《保外就醫嚴重疾病範圍》的嚴重疾病，短期內有生命危險的罪犯，可以不受本條第一款規定關於執行刑期的限制。

報導中直言，大陸法律對於年滿75周歲罪犯的刑法執行，一直「網開一面」。

此案引起了大批網友的不滿，在網路上大罵，「生活不能自理，但是能性侵未成年人？」「生活不能自理不影響下半身？」「意思是75歲可以隨便犯罪？」「不關起來放他在外面繼續犯罪？」