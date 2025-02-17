想和鯊魚拍照！女遊客「雙手都被咬斷」　丈夫跳海中肉搏救妻

▲女遊客被鯊魚攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女遊客在加勒比海海灘度假時，因為想近距離和鯊魚拍照，沒想到鯊魚發現她後立即衝到身邊，咬斷雙手，丈夫當時人就在附近，勇敢與鯊魚搏鬥、阻止鯊魚再次攻擊。

這名55歲女遊客14日在土克凱可群島(Turks and Caicos islands)海灘度假時，在岸邊看到一群鯊魚在海中游泳，便拿著手機進入水中拍照，沒想到鯊魚發現她後立即衝過來攻擊。

A tourist has been savagely attacked by a shark off a Caribbean beach, with reports that the victim lost both her hands as her husband tried to fight the beast off.



The woman, believed to be a Canadian national, had been enjoying a holiday to the Turks and Caicos islands pic.twitter.com/b49uth47zo — Prime Fact Chronicles (@ChroniclesPrime) February 15, 2025

當時在岸上的家人發現這幕後，丈夫趕緊跳入水中救人，阻止鯊魚對女子再次進行恐怖攻擊，然而女子的雙手都已被咬斷。附近遊客拍到，女子被帶回沙灘後，家人全都圍在身邊、試圖止血的畫面。

當地官員表示，攻擊女遊客的鯊魚約6英尺長（約1.8公尺），目前還無法確定品種，「2月7日上午10時33分接到報案，一名女遊客游泳時受傷，55歲受害者被帶上岸並緊急前往醫院」，雙手被迫截肢，雖然腿也被咬傷但還能走路，已返回加拿大接受後續治療。