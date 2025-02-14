服飾店試穿「簾子突然被保全拉開」　20歲女受辱提告獲賠68萬元





▲女提告服飾店判賠。（圖／翻攝自Instagram／krystal_joyce_16_）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭一名20歲女子在當地Zara服飾店試穿，衣服穿到一半時，試衣間簾子突然被女保全拉開，還被懷疑偷竊，導致衣衫不整的她在店內受到屈辱，氣得向服飾店及保全公司提告，成功獲得20,000 歐元（約台幣68萬元）賠償。

居住在都柏林的20歲女子喬伊斯(Krystal Joyce)，是一名在TikTok上擁有12多萬粉絲的內容創作者，她之前在當地購物中心Blanchardstown shopping centre的Zara旗艦店試衣時遭到羞辱對待。

喬伊斯在試衣間試衣時，因為被誤認是小偷，女保全突然拉開她的隔間簾子，導致她衣衫不整，並且不讓她離開現場，即使後來讓她離開更衣間，仍把她留在店內嚴格審問。

本案近來在當地法院開庭，辯護律師表示，喬伊斯身為內容創作者，在不同服飾店的試衣間穿衣時，常會在裡面拍照以向粉絲推薦服裝，結果卻遭到毀謗是小偷，使她名譽受損。

法官最後做出有利於喬伊斯的裁決，認為店家與保全的行為對喬伊斯構成了毀謗，會降低她在公眾中的形象，判服飾店公司ITX Retail Limited與保全公司Bidvest Noonan (ROI) Limited各10,000 歐元賠償金，同時還要支付相關訴訟費用。