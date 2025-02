逃生第一視角！　達美航空「機身上下顛倒」重摔雪地18傷

▲乘客拍下逃出客艙的第一視角。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國達美航空(Delta Air Lines)一架客機17日在加拿大多倫多皮爾遜國際機場(Toronto Pearson International Airport)降落時翻覆,整架客機「上下顛倒」重摔雪地裡,至少18人受傷送醫,乘客們倉皇逃生的畫面,也在社群媒體瘋傳。

根據畫面,乘客在空服員的協助下逃生,許多人嚇到狂罵髒話。離開機艙後,只見這架龐巴迪(Bombardier)CR900「上下顛倒」摔在白雪皚皚的陸地上,緊急救難人員正在噴灑泡沫,防止起火。

Passengers Rush to Escape Delta Crash



Passenger Pete Koukov (@eggxit) shared a video capturing the chaotic moments inside Delta Flight 4819 after it crash-landed and flipped upside down upon landing in Toronto today.



In the footage, an Endeavor Air flight attendant can be seen… pic.twitter.com/H8bnRm8ZFS