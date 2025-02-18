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逃生第一視角！　達美航空「機身上下顛倒」重摔雪地18傷

▲▼逃生第一視角！達美航空「整架客機上下顛倒」　重摔雪地18傷。（圖／翻攝X）

▲乘客拍下逃出客艙的第一視角。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架客機17日在加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson International Airport）降落時翻覆，整架客機「上下顛倒」重摔雪地裡，至少18人受傷送醫，乘客們倉皇逃生的畫面，也在社群媒體瘋傳。

根據畫面，乘客在空服員的協助下逃生，許多人嚇到狂罵髒話。離開機艙後，只見這架龐巴迪（Bombardier）CR900「上下顛倒」摔在白雪皚皚的陸地上，緊急救難人員正在噴灑泡沫，防止起火。

CNN等外媒報導，達美航空子公司「奮進航空」（Endeavor Air）4819號班機，載著76名乘客與4名機組人員，從美國明尼亞波里斯（Minneapolis）飛抵多倫多，在大雪中降落時不幸翻覆，現場一度爆發小型火勢，但很快就被撲滅。

達美航空已經證實事故，多倫多機場所有營運也都停止。目前尚不清楚確切肇因，但當時多倫多颳起強風，地面風速達到時速40英里（約時速64公里），因此許多人猜測，飛機可能是被強大的側風掀翻。

不過，機場消防局局長艾特肯（Todd Aitken）表示，目前調查仍在進行中，還不適合發表評論，「我們能說的是，跑道很乾燥，沒有側風。」

▲▼美國達美航空（Delta Air Lines）一架客機在加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson International Airport）降落時翻覆，整架客機「上下顛倒」重摔雪地裡。（圖／路透）

▲客機「上下顛倒」，摔在雪地裡。（圖／路透）

由於這起事故發生在加拿大境內，因此將交由該國運輸安全委員會調查。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，美國聯邦航空總署（FAA）調查人員，正在前往多倫多的路上。

事實上，這已經是北美1個月內發生的第4起重大航空事故。1月29日，美國航空一架客機在華府近郊與美軍黑鷹直升機相撞墜河，導致67人死亡。2天後，一架醫療專機墜毀費城，奪走7條人命。2月6日，白令航空（Bering Air）一架塞斯納208小飛機在阿拉斯加州諾姆（Nome）上空失聯，隨後尋獲機身殘骸，機上10人確定全部罹難。

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