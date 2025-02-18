馬斯克手伸向國稅局！　納稅人個資恐全被看光

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

知情人士透露，由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部門（DOGE）正試圖獲得美國國稅局（IRS）內部高度機密的「納稅人數據系統」存取權限。儘管目前要求未獲批准，但此舉也引發外界對個資安全的擔憂。

根據CNN報導，IRS掌握著數百萬美國人的報稅紀錄、社會安全號碼（Social Security numbers）和銀行資訊，而DOGE目前正積極推動精簡聯邦政府機構，並聲稱要清除「浪費、詐欺與濫用」問題，國稅局已成為其最新的目標。

馬斯克已指派26歲天才工程師克里格（Gavin Kliger）負責這項任務，預計很快就能獲准存取納稅人數據系統。克里格將在IRS工作至少120天，但截至美東時間16日晚間9時，尚未獲得正式批准。

目前尚不清楚克里格的具體工作內容，但知情人士補充，克里格擁有適當的安全許可，並預計會簽署一項協議，承諾對納稅人資訊保密，並在離開IRS時銷毀相關資料。

白宮副新聞秘書菲爾茲（Harrison Fields）向CNN表示，「我們的體制早已被浪費、詐欺與濫用問題所滲透太久了，唯有直接存取系統，才能找出問題並加以修正。DOGE將繼續揭露他們所發現的欺詐行為，因為美國人民有權知道，他們辛苦繳納的稅款被用到了哪裡。」

美國民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden）與華倫（Elizabeth Warren）已於17日致函國稅局，對DOGE可能濫用納稅人數據表示嚴重關切，要求IRS局長說明是否計劃允許DOGE成員存取內部系統。

IRS對於數據存取有嚴格的規範，禁止員工查閱自己的稅務資料，或是配偶、朋友、親屬、同事、商業夥伴等相關人士的紀錄。此外，IRS也嚴禁員工因個人好奇而查閱任何人的報稅資料。

若違反IDRS使用規定，處罰可能包括解僱、罰款，甚至監禁。過去曾有一名IRS承包商因洩露納稅人資訊，在2024年被判處5年徒刑。