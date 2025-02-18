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達美航空事故！　大雪降落翻覆「機腹朝天」8傷

▲達美航空旗下公司「Endeavor Air」班機翻覆。（圖／路透）

▲達美航空旗下公司「Endeavor Air」班機翻覆。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架載有80名乘客的班機，於17日在加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson International Airport）降落時翻覆，造成8人受傷，其中1人傷勢嚴重，其餘傷者傷勢輕至中度。

路透社報導，機場表示，當時受高風速與低溫影響飛行條件，並且該機場剛經歷22公分（8.6英吋）降雪的暴風雪影響，導致許多航班延誤，機組人員正在努力趕上延誤進度。

從《News Channel3 Now》發布的畫面可見，達美航空旗下的Endeavor航空（Endeavor Air）班機於覆蓋白雪的停機坪上腹部著地翻覆，事故後旅客陸續從飛機內走出。

皮爾區緊急醫療服務部門（Peel Regional Paramedic Services）主管桑頓（Lawrence Saindon）表示，傷者中有1人傷勢嚴重，其餘7人傷勢為輕至中度，所有受傷者皆已送醫治療。

美國聯邦航空管理局（FAA）已下令暫停所有離境航班，以確保飛行安全。皮爾遜機場則表示，該班機來自美國明尼阿波利斯（Minneapolis），目前已封鎖事故現場進行調查。

達美航空則發布聲明，表示已知悉子公司班機發生事故。

負責調查航空事故的加拿大運輸安全委員會（TSB）尚未對此事發表回應，而加拿大交通部（Transport Canada）則表示將密切關注事件進展。

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