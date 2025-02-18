高鐵車票變超大張！他怨「佔空間」不環保　內行曝用途：根本德政

▲高鐵車票自去年12月改版變大張。（圖／翻攝自高鐵官網）

圖文／CTWANT

台灣高鐵近幾年搭乘人數逐年攀升，不過有民眾近日搭高鐵發現，高鐵車票改版變大張，直呼不好收也不環保。貼文一出引發熱議，不少人說高鐵車票雖然變大張，但原來的磁條被QR Code取代，更節能省電，其中還有人讚新高鐵車票是德政。

有網友在社群平台「Threads」貼文指出，「有沒有知道為什麼高鐵票會變成這樣？變這麼大一張有比較環保嗎？超佔空間的。」並在留言處補充指出，之前高鐵車票是信用卡大小放皮夾方便，但現在都要對折才能收納了。從照片可見，原先高鐵票是較為小張的樣式，如今卻變超大張。

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貼文曝光後立刻引起討論，一票網友表示，高鐵原來車票上的磁條，改成QR Code，車票放大是為了讓乘車資訊更清楚，若在意環保議題，可改買電子票券，使用高鐵App就能購票、乘車，「新的車票是掃描QR Code哦！比較節能，根本德政」、「新版的其實比較環保，而且相對比較節能喔！」「為了省電！使用QR Code過閘門比傳統磁條省電」。

高鐵車票於去年12月11日起改版，QR Code紙票面積更較原本磁條車票放大逾1倍、字體放大1.5倍，讓車次、座位等各種乘車資訊更清楚呈現。

高鐵表示，改版後的車票紙改採光學感應，預估每張紙票感應過閘門耗電僅需2瓦，較磁票使用機械帶動閘門驗／出票、每張耗電90瓦，大幅節省98%電能，預估每年可節省超過10萬度用電量，達到節能減碳的目的。

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