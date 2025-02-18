首波「Deepseek難民」驚見準律師！　95%客服被裁

▲Deepseek推出後，眾多中國公司紛紛宣布將其接入公司應用。也因此引發中國就業市場的新一波恐慌，擔心自己的工作被AI取代。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中國新創公司「深度求索」推出以「蒸餾法」打造的低成本AI語言模組「Deepseek」後，眾多中國公司紛紛宣布將其接入公司應用。也因此引發中國就業市場的新一波恐慌，擔心自己的工作被AI取代。有中國科技媒體注意到，網路上已經有消息流傳，某美妝上市集團將大量裁撤95%員工、轉而採用AI完成客服工作。

綜合陸媒報導，近日一份中國美妝集團「上美股份」的內部工作群組對話截圖在網路瘋傳，原因是對話中提到，該集團正計畫大幅度裁員以降低人力成本。對話內容甚至詳細指出，董事長呂義雄已各部門下達裁員指示，「只留下能用AI的人」。為此集團法務部將裁掉50%人力，其中20%必須懂得使用AI；新品創新中心裁掉70%人力，只留30%懂得使用AI、懂得工藝把控的員工；內容創新部門預計裁掉80%人力，剩下20%必須懂得使用AI；客服部門甚至將裁掉95%人力，只留下5%懂得使用AI的人來訓練AI進行對話。

消息曝光後，在網路上掀起熱烈討論，有員工在社群平台上自嘲，已經打算去做清潔工，畢竟目前重勞力的清潔工作看起來還不會被AI取代。

對此，上美董事長呂義雄立刻在網路上澄清，宣稱該集團「不是裁員，只是調整組織架構」，「有些地方加人，有些地方減人，讓運營更科學化、更有效率」，還在網路上放話穩定軍心，表示今年上美集團會再增加員工800人，該總部在2025年底前會增加到2700人。

上美股份宣稱：「我們認為AI是需要擁抱的未來，此舉是在為2030年衝刺300億人民幣（約新台幣1354億元）目標做準備。在此過程中，人才是支撐上美永續發展的不變的基石，上美將持續重視、優待每一位人才，並持續優化人才戰略。」

報導還提到，近日深圳市福田區官方宣布，有70名基於DeepSeek開發的「AI智能員工」已經上崗，用於從事應急管理、公文處理、招商引資等工作。相關消息同樣引發深圳公務員因為AI技術而失業的焦慮。

另有不願透露姓名的律師事務所也指出，事務所剛引進了基於DeepSeek的法律模型，「諸如查找法律條文、撰寫法律文書、審查合約這些基礎工作，AI只需1小時就能完成初級律師一天的工作量。因此我們對實習生的需求已經大幅減少。」

延伸閱讀

▸ 曹興誠被爆養小40歲中國小三 送850萬鑽戒「互刺對方名曬恩愛」

▸ 家族聯姻前一日！姊姊不願出嫁當「逃跑新娘」 國三親妹被迫頂包上陣嫁姊夫

▸ 原始連結