　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

首波「Deepseek難民」驚見準律師！　95%客服被裁

Deepseek推出後，眾多中國公司紛紛宣布將其接入公司應用。也因此引發中國就業市場的新一波恐慌，擔心自己的工作被AI取代。（圖／達志／美聯社）

▲Deepseek推出後，眾多中國公司紛紛宣布將其接入公司應用。也因此引發中國就業市場的新一波恐慌，擔心自己的工作被AI取代。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中國新創公司「深度求索」推出以「蒸餾法」打造的低成本AI語言模組「Deepseek」後，眾多中國公司紛紛宣布將其接入公司應用。也因此引發中國就業市場的新一波恐慌，擔心自己的工作被AI取代。有中國科技媒體注意到，網路上已經有消息流傳，某美妝上市集團將大量裁撤95%員工、轉而採用AI完成客服工作。

綜合陸媒報導，近日一份中國美妝集團「上美股份」的內部工作群組對話截圖在網路瘋傳，原因是對話中提到，該集團正計畫大幅度裁員以降低人力成本。對話內容甚至詳細指出，董事長呂義雄已各部門下達裁員指示，「只留下能用AI的人」。為此集團法務部將裁掉50%人力，其中20%必須懂得使用AI；新品創新中心裁掉70%人力，只留30%懂得使用AI、懂得工藝把控的員工；內容創新部門預計裁掉80%人力，剩下20%必須懂得使用AI；客服部門甚至將裁掉95%人力，只留下5%懂得使用AI的人來訓練AI進行對話。

消息曝光後，在網路上掀起熱烈討論，有員工在社群平台上自嘲，已經打算去做清潔工，畢竟目前重勞力的清潔工作看起來還不會被AI取代。

對此，上美董事長呂義雄立刻在網路上澄清，宣稱該集團「不是裁員，只是調整組織架構」，「有些地方加人，有些地方減人，讓運營更科學化、更有效率」，還在網路上放話穩定軍心，表示今年上美集團會再增加員工800人，該總部在2025年底前會增加到2700人。

上美股份宣稱：「我們認為AI是需要擁抱的未來，此舉是在為2030年衝刺300億人民幣（約新台幣1354億元）目標做準備。在此過程中，人才是支撐上美永續發展的不變的基石，上美將持續重視、優待每一位人才，並持續優化人才戰略。」

報導還提到，近日深圳市福田區官方宣布，有70名基於DeepSeek開發的「AI智能員工」已經上崗，用於從事應急管理、公文處理、招商引資等工作。相關消息同樣引發深圳公務員因為AI技術而失業的焦慮。

另有不願透露姓名的律師事務所也指出，事務所剛引進了基於DeepSeek的法律模型，「諸如查找法律條文、撰寫法律文書、審查合約這些基礎工作，AI只需1小時就能完成初級律師一天的工作量。因此我們對實習生的需求已經大幅減少。」

延伸閱讀
曹興誠被爆養小40歲中國小三　送850萬鑽戒「互刺對方名曬恩愛」
家族聯姻前一日！姊姊不願出嫁當「逃跑新娘」　國三親妹被迫頂包上陣嫁姊夫
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
入夜低溫探9度　周四又有冷氣團「北東轉陰雨」
快訊／爆翹班打德州撲克！　徐巧芯老公聲明回應
阿Ben一家定居台中　新店百坪豪宅低價售出
快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組
寒流機率升高！　急凍時間曝
徐巧芯老公被爆蹺班打德州撲克　劉彥澧反應曝光
侯怡君「暴打小三」近1分鐘！　劉至翰PO女藝人互毆現場片還原

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

首波「Deepseek難民」驚見準律師！　95%客服被裁

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

小行星2032撞地球機率達2.3%　中國已開始部署近地小行星防禦系統

「被Deepseek取代」首波受害者出現　中國上市公司客服大砍95％

習近平見馬雲等企業家：希望胸懷報國志「先富促共富」

陸93歲阿公性侵未成年　判15年「生活不能自理」免收監

習近平開座談會　分析：承認民企科技創新重要地位

國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

首波「Deepseek難民」驚見準律師！　95%客服被裁

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

小行星2032撞地球機率達2.3%　中國已開始部署近地小行星防禦系統

「被Deepseek取代」首波受害者出現　中國上市公司客服大砍95％

習近平見馬雲等企業家：希望胸懷報國志「先富促共富」

陸93歲阿公性侵未成年　判15年「生活不能自理」免收監

習近平開座談會　分析：承認民企科技創新重要地位

國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

快訊／國1南下220K聯結車翻覆土石散落　北斗交流道緊急封閉

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」今年發表！售價折合新台幣57萬

今入夜低溫探9度　周四又有冷氣團「北東轉陰雨」

《大叔》欠她一份恩情！導演曝15年前點滴：願大家記得金賽綸的笑容

天使法鬥乖乖上床睡覺　自己躺枕頭網羨慕：忍不住狂重播

美股休市台積電開平盤　指數小漲45點

《Monster Hunter NOW》第五賽季前瞻　低階素材交換終於來啦！

快訊／遭爆翹班打德州撲克！徐巧芯老公發聲明回應了

涉貪紐約市長靠攏川普　4副市長集體請辭

加密貨幣LIBRA飆漲後「斷崖式暴跌」　阿根廷總統面臨被彈劾

【你不摸我就走囉】浪貓躺機車坐墊翻肚撒嬌！ 奶音討拍超級萌XD

大陸熱門新聞

男開車撞傷年輕妹子　一年後兩人結婚了

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

小行星2032撞地球　中開始部署防禦系統

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」

Deepseek受害者出現　陸公司客服砍95％

陸93歲阿公性侵未成年　判15年免收監

寄生蟲鑽心臟！男童3年前生吃「1物」所致

首波「Deepseek難民」驚見準律師！　95%客服被裁

日本國籍欄將准填「台灣」　陸超生氣：不要搞小動作

習近平見企業家：盼胸懷報國志「先富促共富」

《哪吒2》擠進全球前10！製片公司股價漲300%

國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

罵遊客「小人」　大陸導遊零下13度強迫購物「不買下車」

《哪吒2》超越《復仇者聯盟》　導演餃子分潤曝光

更多熱門

相關新聞

男開車撞傷年輕妹子　一年後兩人結婚了

男開車撞傷年輕妹子　一年後兩人結婚了

中國湖南省益陽市1名36歲左右的李姓男子，2023年開車不慎撞上1名21歲的年輕女子，在女子住院休養期間，李男經常前往探視，相差13歲的兩人日久生情，最終於2024年2月6日結婚。如同偶像劇般的情節在生活中真實上演，也引起中國網友熱議。

《童話故事下集》5看點

《童話故事下集》5看點

Deepseek受害者出現　陸公司客服砍95％

Deepseek受害者出現　陸公司客服砍95％

深圳上線70名AI員工　並設立機器人基本法

深圳上線70名AI員工　並設立機器人基本法

南韓暫停下載DeepSeek　陸：經貿問題政治化

南韓暫停下載DeepSeek　陸：經貿問題政治化

關鍵字：

周刊王Deepseek

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

徐巧芯老公被爆蹺班打德州撲克　劉彥澧反應曝光

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

男偶像「戴假髮約會」畫面流出！網美爆2男星海王行為

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面