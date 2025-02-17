裸上身與「嫩三」合照？謝寒冰曝「曹興誠與小40歲女」多張露骨照

▲77歲的聯華電子創辦人曹興誠（中），近日因主張罷免多名藍營立委而站上鎂光燈浪尖。（圖／CTWANT資料照）

編按：截至目前曹興誠對此尚未有回應。

圖文／CTWANT

聯華電子創辦人曹興誠今（17）日遭爆料，疑似於2015年尚有婚姻狀態下，在對岸有一名比自己小40歲的「嫩三」（年輕外遇對象），還拍下一系列露骨私密照，引發爭議。

資深媒體人謝寒冰今日上午在直播節目「有哏來爆」爆料，稱曹興誠在對岸有名「嫩三」名叫單忠華（別名：單中華），這名女子是從事古董買賣事業的「廣東賢諾文化發展有限公司」董事長，單忠華與曹興誠二人曾公開在香港、大陸等地出沒，曹興誠也大手筆出資幫單女很多事。

謝寒冰在直播中也公布曹興誠與單忠華一系列親密合照，包含牽手貼臉、接吻、穿著內衣等露骨照片，還有曹興誠送給單忠華標價人民幣約190萬元的5克拉鑽戒，單忠華的右手中指背上疑似還有刺青一個「誠」字，正好與曹興誠自己無名指背上刺的「忠」字遙相輝映。

▲謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）

謝寒冰強調，公布的照片已經過適當處理，而曹興誠的男性特徵也相當明顯。他坦言，大老闆在外有風流韻事非常常見，但是願意留下影像紀錄，是不是戀愛腦「暈過頭」，質疑曹興誠夸夸其談，稱自己面對「錢和女人」不動如山，真的誘惑不了嗎？令人懷疑。

謝寒冰強調，自己已查證賢諾文化公司董事長的姓名對外寫的是「單中華」，爆料者則稱「單忠華」是別名，差了一個字是否確為別名，自己還沒有查到進一步訊息，倒是也查到該女疑似曾有商業糾紛。

謝寒冰憂心，曹興誠已經高齡77歲，回到台灣大鳴大放與對岸「對著幹」，是曹興誠自己真心想這麼做，還是有些人指使所為，「是不是有把柄被人抓在手上？」曹興誠有必要說明。而目前曹興誠尚未對此有公開回應。

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