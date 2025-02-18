年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

▲湖南省1名李姓男子，2年前開車撞上1名年輕女子，女子住院治療期間，兩人日久生情，最後結為夫妻。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

中國湖南省益陽市1名36歲左右的李姓男子，2023年開車不慎撞上1名21歲的年輕女子，在女子住院休養期間，李男經常前往探視，相差13歲的兩人日久生情，最終於2024年2月6日結婚。如同偶像劇般的情節在生活中真實上演，也引起中國網友熱議。

根據中國媒體《錢江視頻》15日報導，2023年時，當時34歲的李姓男子開車行經路口，撞上1名21歲年輕女性，女子送醫診斷後，發現鎖骨被撞斷。女子住院治療期間，李男忙前忙後，全心全意照顧受傷的女子，在長期相處之下，相互愛慕之情逐漸在兩人之間萌芽。

李男表示，女子當時在病房住了十幾天，他貼心為女子買早餐、買吃的，女子要什麼，他就準備什麼，貼心舉動令女子相當感動，女子當時就向李男告白表示「有一點喜歡你」。

兩人年紀相差13歲，但雙方家長都尊重兩人的決定，兩人於2024年2月6日結為夫妻，李男更透露今年6月份將迎來兩人的愛情結晶，並表示妻子「一直對我挺好的，牙膏都為我擠好，洗臉水打好，有時候還幫我洗腳。」

如同偶像劇的情節，竟在生活中真實上演，讓不少中國網友紛紛留言「緣分來了擋都擋不住」、「我以為只有電視劇會這樣」。不過也有不少網友認為「找了1個小保姆，擠牙膏、打洗臉水，還幫洗腳」、「尊重但不理解」，更有網友發現李男結婚時接親的車是BMW，猜測他車禍時可能也是開著豪車，便留言嘲諷道「他開的要是Corolla，那就是另一個故事了」。

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