　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

中國湖南省1名李姓男子，2年前開車撞上1名年輕女子，女子住院治療期間，兩人日久生情，最後結為夫妻。（示意圖／unsplash）

▲湖南省1名李姓男子，2年前開車撞上1名年輕女子，女子住院治療期間，兩人日久生情，最後結為夫妻。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

中國湖南省益陽市1名36歲左右的李姓男子，2023年開車不慎撞上1名21歲的年輕女子，在女子住院休養期間，李男經常前往探視，相差13歲的兩人日久生情，最終於2024年2月6日結婚。如同偶像劇般的情節在生活中真實上演，也引起中國網友熱議。

根據中國媒體《錢江視頻》15日報導，2023年時，當時34歲的李姓男子開車行經路口，撞上1名21歲年輕女性，女子送醫診斷後，發現鎖骨被撞斷。女子住院治療期間，李男忙前忙後，全心全意照顧受傷的女子，在長期相處之下，相互愛慕之情逐漸在兩人之間萌芽。

李男表示，女子當時在病房住了十幾天，他貼心為女子買早餐、買吃的，女子要什麼，他就準備什麼，貼心舉動令女子相當感動，女子當時就向李男告白表示「有一點喜歡你」。

兩人年紀相差13歲，但雙方家長都尊重兩人的決定，兩人於2024年2月6日結為夫妻，李男更透露今年6月份將迎來兩人的愛情結晶，並表示妻子「一直對我挺好的，牙膏都為我擠好，洗臉水打好，有時候還幫我洗腳。」

如同偶像劇的情節，竟在生活中真實上演，讓不少中國網友紛紛留言「緣分來了擋都擋不住」、「我以為只有電視劇會這樣」。不過也有不少網友認為「找了1個小保姆，擠牙膏、打洗臉水，還幫洗腳」、「尊重但不理解」，更有網友發現李男結婚時接親的車是BMW，猜測他車禍時可能也是開著豪車，便留言嘲諷道「他開的要是Corolla，那就是另一個故事了」。

延伸閱讀
台旅客下山香港小黃司機開1600元　正常價4倍！網批離譜
為了減肥險喪命！男子做20個伏地挺身「肺炸了」　醫師：這是氣胸
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！醫警告：通常已是2、3期
去年12月總薪資平均近6.5萬刷新高　金飯碗最威
獨／《雅量》作家之子爆婚變！妻控施暴+吸毒　他展開反擊
新光三越送搶修施工計畫書　都發局一看「5項沒寫」直接退件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

小行星2032撞地球機率達2.3%　中國已開始部署近地小行星防禦系統

「被Deepseek取代」首波受害者出現　中國上市公司客服大砍95％

習近平見馬雲等企業家：希望胸懷報國志「先富促共富」

陸93歲阿公性侵未成年　判15年「生活不能自理」免收監

習近平開座談會　分析：承認民企科技創新重要地位

國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

寄生蟲鑽心臟！男童3年前「生吃蟹腿」…致心包積液險喪命

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

#柯爸 #離世 會辦告別式？ #柯美蘭 ：尊重柯媽意見

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

小行星2032撞地球機率達2.3%　中國已開始部署近地小行星防禦系統

「被Deepseek取代」首波受害者出現　中國上市公司客服大砍95％

習近平見馬雲等企業家：希望胸懷報國志「先富促共富」

陸93歲阿公性侵未成年　判15年「生活不能自理」免收監

習近平開座談會　分析：承認民企科技創新重要地位

國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

寄生蟲鑽心臟！男童3年前「生吃蟹腿」…致心包積液險喪命

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

AI萌芽中！PwC：台灣企業應用率不到1成　資金壓力是最大挑戰

日月光吳田玉：AI引三大變革「競爭更激烈」　台廠應廣結善緣合作

國3北向和美段「3車連環撞」！轎車失控撞聯結車翻覆　1人送醫

鶯歌工地大火狂竄惡臭黑煙　環保局急示警4地居民「緊閉門窗」

《獵人》格鬥遊戲確定7月上市！3v3念能力對決...詳細玩法公開

佐藤健開通IG改了三次名稱！新身份首發貼文曝光　追蹤名單驚見3男神

年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼　00894黑馬竄出

藥華藥與AOP公司國際仲裁初判出爐　需賠償約5358萬

極限職業：SJ隊長 利特被抽考成員生日XD

大陸熱門新聞

男開車撞傷年輕妹子　一年後兩人結婚了

Deepseek受害者出現　陸公司客服砍95％

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

小行星2032撞地球　中開始部署防禦系統

陸93歲阿公性侵未成年　判15年免收監

習近平見企業家：盼胸懷報國志「先富促共富」

日本國籍欄將准填「台灣」　陸超生氣：不要搞小動作

《哪吒2》擠進全球前10！製片公司股價漲300%

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」

寄生蟲鑽心臟！男童3年前生吃「1物」所致

《哪吒2》超越《復仇者聯盟》　導演餃子分潤曝光

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

不結婚就開除！陸化工廠逼員工談戀愛

更多熱門

相關新聞

謝京穎、張書偉隔空放閃！　「甜曬同款約會照」

謝京穎、張書偉隔空放閃！　「甜曬同款約會照」

天團Energy成員張書偉、女星謝京穎在2023年宣布結婚，去年6月舉辦婚禮，平時會透過社群記錄日常的兩人，今（17）日雙雙發文曬出一樣背景，但彼此不同框的照片隔空放閃，貼文一出，立即閃瞎大批粉絲。

《童話故事下集》5看點

《童話故事下集》5看點

王世堅車禍畫面曝！路邊車突起步釀連環撞

王世堅車禍畫面曝！路邊車突起步釀連環撞

屏東BMW與2重機路口擦撞　男女騎士受傷送醫

屏東BMW與2重機路口擦撞　男女騎士受傷送醫

瑀熙當媽五個月「鬆口備孕計畫」

瑀熙當媽五個月「鬆口備孕計畫」

關鍵字：

周刊王大陸要聞車禍結婚夫妻湖南

讀者迴響

熱門新聞

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

新光三越氣爆11名「無名英雄」　盧秀燕明表揚

1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

即／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓

「全聯先生」神隱2年多回歸了

即／柯爸病逝！柯弟代捧牌位赴私人會館

即／竹聯幫主治喪委員75人名單曝光

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

2NE1朴春示愛李敏鎬惹火粉絲！被要求「退出團體活動」

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

遭爆料小三合照　曹興誠怒：都是合成

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面