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北捷「1路線」狂飄尿騷味！一票人驚喊：以為是自己問題

一名網友哀號，每次搭乘台北捷運紅線時，總會在車廂內聞到尿騷味。（圖／報系資料照）

▲北捷車廂向來乾淨，但近期卻被乘客指出頻頻聞到尿騷味。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

身為北市重要交通樞紐的台北捷運，每天來往人潮超過百萬人，不過就有一名網友哀號表示，每次搭乘北捷「紅線」時，都會在車廂內聞到尿騷味。沒想到貼文曝光後，竟釣出一票人爆共鳴，直呼「尿味真的好重！」

一名女網友在Dcard以「捷運車廂裡面很臭」為題發文，表示自己天天都會搭乘台北捷運，但車廂內飄散的異味讓她快要受不了，「捷運到底出了什麼問題，每次搭都聞到類似公廁那種尿味，尤其是紅線，偏偏每天通勤來回都要兩小時多，快瘋了。」

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PO文一出，立刻引起大批網友點頭直呼，「對！我也很好奇，每次紅線的車廂都一股很重的尿味」、「真的是紅線特別臭…也好想知道為什麼」、「紅線真的蠻常有尿騷味，我還懷疑是不是自己鼻子有問題…」、「同意！偶爾會突然飄來一陣公廁味～～」、「我在台北讀大學讀了四年都這樣覺得，但我嗅覺特別靈敏，所以一直不敢說，終於找到跟我一樣的人」、「我也是！每次進紅線都聞到怪味道，問朋友都說沒有，我以為是我自己的問題」、「紅線的尿味真的很重，幾乎每一台都是，超噁」、「從以前就覺得紅線很臭，就是有尿騷味！終於有人說出來討論了。」

不過，也有不少人點名，機場捷運同樣有股尿騷味，「機捷才是真的臭吧，尤其是直達車」、「比較常搭到機捷有尿味，可能是小孩或老人家漏尿？擦掉了還是會有味道」、「機捷更臭！都是尿騷味」、「機捷尿味更嚴重，每次搭每次都想吐。」

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