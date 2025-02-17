拒絕矢板明夫邀辯論　徐巧芯酸爆：建議曹興誠先交代私德爭議

▲徐巧芯狠酸曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台民團發動罷免遍地烽火，其中針對國民黨立委徐巧芯的罷免，則是由聯電創辦人曹興誠擔任領銜人，不過曹興誠今（17日）被爆出不雅照，而《印太戰略智庫》執行長矢板明夫日前邀請曹興誠與徐巧芯面對面辯論，曹興誠已經同意參加，而今下午2時，《印太戰略智庫》已把邀請函直送立法院予徐巧芯，徐巧芯對此回應，無論以前或以後都不會參加矢板明夫的節目。

對於印太戰略智庫邀約，徐巧芯回應，自己完全不認識矢板明夫先生，甚至不太知道有這號人物，因此她以前沒有，以後也不會參加他的節目，無論是何性質。徐巧芯表示，建議曹興誠在辯論會之前，先把最近爆發的私德爭議交代清楚，「小女子如我也不敢跟他在陌生人的節目交談，感覺怪詭異的。」

徐巧芯說，罷免均有由中選會公辦的辯論會，所有精彩內容都應該要在此壓軸壓軸，若此時爆雷，不就無聊了嗎？因此中選會公辦辯論會必定會參加，大家敬請期待。

針對被爆出不雅照，曹興誠回應「AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假」，並認為應當追究的是，「為什麼有人會用這麼卑劣的手法，想來公布別人的隱私？」更表示「為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風」。

印太戰略智庫表示，關於大罷免行動，鑒於雙方情緒性的隔空喊話，很難讓選民看到這次大罷免的本質。執行長矢板明夫希望提供曹興誠與徐巧芯雙方面對面辯論的平台，邀請兩人在公開的場合，把各自主張做完整的論述。同時，也就對方的主張提出質疑和反駁。

印太戰略智庫指出，矢板明夫希望透過這場辯論，為選民提供是否要參與這場大罷免的判斷材料，也希望有助於讓台灣的民主更加理性客觀。