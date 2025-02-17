爆露骨照！曹興誠稱AI發達、真偽沒意義　郭正亮：趙天麟比較誠實

▲全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰今（17日）爆料聯電創辦人曹興誠疑似於2015年在中國外遇，甚至附上一系列露骨照。曹興誠則強調，AI技術發達，任何圖片皆可造假，討論真偽已無太大意義，為了政治目的，使用卑鄙下流手段，就是中共作風，所以大罷免一定要成功。對此，前立委郭正亮表示，要以正視聽，應該找相關單位鑑定，兩個小時內就有結果了，自己覺得也被爆出小三爭議的前綠委趙天麟比較誠實，要做政治光明磊落比較好。

針對小三露骨照，曹興誠發出聲明表示，在AI技術發達的時代，任何圖片皆可造假，討論真偽已無太大意義，因為「信者恆信、不信者恆不信」，真正應該關注的是，為何有人會以如此卑劣的方式侵犯他人隱私，如果圖片是真的，對他並不構成什麼傷害；但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？

曹興誠強調，為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風，這也提醒大家，親共的後果，就會變得跟中共一樣，變成道德無底線。大罷免一定要成功，把毫無道德底線的藍白立委趕出國會，台灣才能維持互敬互助的優良傳統，讓民主自由持續壯大。

對此，郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，既然是AI，那對女生怎麼會有傷害？他剛剛把聲明寄給藍委徐巧芯，徐巧芯則說「又不是我發的，怎麼扯到大罷免」，真是莫名其妙。

郭正亮表示，現在AI變成政治人物慣用的說法，深偽據他了解，交給專家兩個小時內就有結果出來了，所以曹興誠要以正視聽，應該找相關單位鑑定，這樣男女都清白，不是嗎？

郭正亮說，而且這跟大罷免有什麼關係？講得人又不是徐巧芯，如果這個爆料是真的，代表有人還是對曹興誠有意見，就跟前綠委羅致政一樣，選舉最後一個月才被曝光。

郭正亮再說，自己覺得還是前綠委趙天麟比較誠實，趙天麟就沒有說是深偽，直接面對宣布不選了，這樣的態度光明磊落，輔選黃捷當選，現在到一家公司當獨董，據自己了解可能明年趙天麟要參選議員、爭取議長。

最後，郭正亮強調，要做政治光明磊落比較好，趙天麟這種面對危機的做法，自己是比較欣賞。

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