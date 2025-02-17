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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

▲▼前聯電榮譽董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰今（17日）爆料聯電創辦人曹興誠疑似於2015年在中國外遇，更曬出一系列露骨照。曹興誠則回應，AI技術發達，任何圖片皆可造假，討論真偽已無太大意義，為了政治目的，使用卑鄙下流手段，就是中共作風，所以大罷免一定要成功。對此，知名作家顏擇雅表示，自己認為回應的超好，終於明白曹先生如今為何如此反共，照片就算不是AI，也明顯被設局，此時拿出照片，可見照片背後的惡勢力對於大罷免，是感到焦慮的。

針對小三露骨照，曹興誠發出聲明表示，在AI技術發達的時代，任何圖片皆可造假，討論真偽已無太大意義，因為「信者恆信、不信者恆不信」，真正應該關注的是，為何有人會以如此卑劣的方式侵犯他人隱私，如果圖片是真的，對他並不構成什麼傷害；但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？大罷免一定要成功，把毫無道德底線的藍白立委趕出國會，台灣才能維持互敬互助的優良傳統，讓民主自由持續壯大。

對此，顏擇雅表示，謝寒冰爆料那些照片，自己認為曹興誠回應超好的，弦外之音剛剛好。她看到照片，倒是豁然而解，終於明白曹先生如今為何如此反共。

顏擇雅表示，照片就算不是AI，也明顯經過設局，2015的曹先生根本尚未涉入政治，為什麼會被設局?有些人被如此設局，就會想說已有把柄在人手上，從此任人宰割，但曹先生顯然不是如此。

顏擇雅強調，曹先生是一旦確定背後惡勢力是誰，就決定在餘生不計金錢代價，卯起所有力氣跟惡勢力拚了，此時拿出照片，可見照片背後的惡勢力對於大罷免，是感到焦慮的，她不認為那些照片會給大罷免造成傷害。

▼謝寒冰直播爆料曹興誠與小三合照。（圖／翻攝YouTube／「哏傳媒」直播節目)

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